Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Англия
05 октября 2025, 20:46 |
119
0

Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ

Кому забивал норвежский форвард и сколько?

05 октября 2025, 20:46 |
119
0
Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд забил 21-й гол в Лондоне в 22 матчах АПЛ.

Очередной жертвой норвежца стал Брентфорд в матче 7-го тура АПЛ сезона 2025/26, в котором Манчестер Сити одержал победу со счетом 1:0.

Эрлинг Холанд отличился в этой игре голом, ставшим для него 21-м в 22-х матчах АПЛ в Лондоне.

Брентфорд стал седьмым клубом из Лондона, которому забил норвежский нападающий на его стадионе.

Голы Эрлинга Холланда в Лондоне в матчах АПЛ

  • 6 – Вест Хэм Юнайтед
  • 3 – Арсенал, Челси, Кристал Пэлас, Тоттенхэм Хотспур
  • 2 – Фулхэм
  • 1 – Брентфорд
По теме:
250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого
Брентфорд – Ман Сити – 0:1. Гол Холанда, травма Ярмолюка. Видео гола, обзор
Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
чемпионат Англии по футболу Брентфорд статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Брентфорд - Манчестер Сити
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05 октября 2025, 07:07 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»

«Цыганский король» недоволен результатами реванша

Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
Футбол | 05 октября 2025, 20:56 0
Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским

«Грифоны» вели в счете, но по ходу игры уступили – 1:2

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Бокс | 04.10.2025, 21:34
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05.10.2025, 07:56
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
04.10.2025, 00:02 2
Бокс
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 15
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем