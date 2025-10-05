Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Кому забивал норвежский форвард и сколько?
Эрлинг Холанд забил 21-й гол в Лондоне в 22 матчах АПЛ.
Очередной жертвой норвежца стал Брентфорд в матче 7-го тура АПЛ сезона 2025/26, в котором Манчестер Сити одержал победу со счетом 1:0.
Эрлинг Холанд отличился в этой игре голом, ставшим для него 21-м в 22-х матчах АПЛ в Лондоне.
Брентфорд стал седьмым клубом из Лондона, которому забил норвежский нападающий на его стадионе.
Голы Эрлинга Холланда в Лондоне в матчах АПЛ
- 6 – Вест Хэм Юнайтед
- 3 – Арсенал, Челси, Кристал Пэлас, Тоттенхэм Хотспур
- 2 – Фулхэм
- 1 – Брентфорд
