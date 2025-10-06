Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский нашел виновных в неудаче Динамо в матче с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 07:40 |
Шовковский нашел виновных в неудаче Динамо в матче с Металлистом 1925

Киевляне сыграли вничью 1:1

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, на ком лежит вина за пропущенный гол «Динамо» в матче с «Металлистом 1925».

«Во время эпизода с пропущенным голом опорные полузащитники ошиблись. Нужно было действовать надежнее: один выскочил и оставил соперника за спиной, другой должен был опуститься ниже и закрыть удар. В итоге соперник расстреливал нас с 16 метров без всякого сопротивления», – сказал тренер.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.

Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
Dfs2262ar
Всі винні окрім Сашо
Ответить
+1
COBA
Я ж відразу казав, що він точно знайде якусь причину. Окрім себе, звичайно.
Ответить
0
