Шовковский нашел виновных в неудаче Динамо в матче с Металлистом 1925

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, на ком лежит вина за пропущенный гол «Динамо» в матче с «Металлистом 1925».

«Во время эпизода с пропущенным голом опорные полузащитники ошиблись. Нужно было действовать надежнее: один выскочил и оставил соперника за спиной, другой должен был опуститься ниже и закрыть удар. В итоге соперник расстреливал нас с 16 метров без всякого сопротивления», – сказал тренер.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.