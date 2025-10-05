Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола назвал стартовый состав Ман Сити. Сыграет ли Ярмолюк у Брентфорда
Англия
05 октября 2025, 17:47 | Обновлено 05 октября 2025, 17:52
5 октября в 18:30 пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

5 октября в 18:30 пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Брентфорд принимает Манчестер Сити на домашней арене Brentford Community Stadium.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч горожан Пеп Гвардиола назвал стартовый состав своей команды на игру.

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк выйдет в основном составе хозяев поля.

Брентфорд идет на 14-й позиции (7 очков), Ман Сити имеет 10 пунктов и занимает 8-е место.

Стартовые составы на матч АПЛ между Брентфордом и Манчестер Сити

чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Брентфорд - Манчестер Сити Пеп Гвардиола Егор Ярмолюк стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
