Гвардиола назвал стартовый состав Ман Сити. Сыграет ли Ярмолюк у Брентфорда

5 октября в 18:30 пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Брентфорд принимает Манчестер Сити на домашней арене Brentford Community Stadium.

Коуч горожан Пеп Гвардиола назвал стартовый состав своей команды на игру.

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк выйдет в основном составе хозяев поля.

Брентфорд идет на 14-й позиции (7 очков), Ман Сити имеет 10 пунктов и занимает 8-е место.

Стартовые составы на матч АПЛ между Брентфордом и Манчестер Сити