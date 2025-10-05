Гвардиола назвал стартовый состав Ман Сити. Сыграет ли Ярмолюк у Брентфорда
5 октября в 18:30 пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-лиги.
Брентфорд принимает Манчестер Сити на домашней арене Brentford Community Stadium.
Коуч горожан Пеп Гвардиола назвал стартовый состав своей команды на игру.
Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк выйдет в основном составе хозяев поля.
Брентфорд идет на 14-й позиции (7 очков), Ман Сити имеет 10 пунктов и занимает 8-е место.
Стартовые составы на матч АПЛ между Брентфордом и Манчестер Сити
