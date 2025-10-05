Артем Довбик отличился первым ассистом в сезоне

Артем Довбик отличился первым ассистом за Рому в сезоне 2025/26.

Случилось это в матче 6-го тура итальянской Серии А, в котором Рома на выезде играет против Фиорентины.

В целом для Артема этот ассист стал третьим в Серии А. По этому показателю он опередил Евгения Шахова и вышел на 5 место среди всех украинцев, выступавших в чемпионате Италии.

Артем Довбик, статистика выступлений за Рому