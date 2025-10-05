Италия05 октября 2025, 16:41 | Обновлено 05 октября 2025, 16:49
Артем Довбик отличился первым ассистом в сезоне
Сколько имеет всего в составе Ромы?
Артем Довбик отличился первым ассистом за Рому в сезоне 2025/26.
Случилось это в матче 6-го тура итальянской Серии А, в котором Рома на выезде играет против Фиорентины.
В целом для Артема этот ассист стал третьим в Серии А. По этому показателю он опередил Евгения Шахова и вышел на 5 место среди всех украинцев, выступавших в чемпионате Италии.
Артем Довбик, статистика выступлений за Рому
- 52 матча (37 – Серия А, 13 – Лига Европы, 2 – Кубок Италии)
- 18 голов (13 – Серия А, 3 – Кубок Италии, 2 – Лига Европы)
- 5 ассистов (4 – Серия А, 1 – Лига Европы)
Довбик кривоногий може вже пішки вирушити в Ісландію якраз за тиждень дійде ☝️
На другий тайм -Довбика нафіг ! Фергюсон на поле !
Довбик-рахіт з двох метрів в пусті ворота не попав ! Гасперіні тепер його зачморить на лавці☝️😫
