Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Довбик отличился первым ассистом в сезоне
Италия
05 октября 2025, 16:41 | Обновлено 05 октября 2025, 16:49
113
3

Артем Довбик отличился первым ассистом в сезоне

Сколько имеет всего в составе Ромы?

05 октября 2025, 16:41 | Обновлено 05 октября 2025, 16:49
113
3 Comments
Артем Довбик отличился первым ассистом в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Артем Довбик отличился первым ассистом за Рому в сезоне 2025/26.

Случилось это в матче 6-го тура итальянской Серии А, в котором Рома на выезде играет против Фиорентины.

В целом для Артема этот ассист стал третьим в Серии А. По этому показателю он опередил Евгения Шахова и вышел на 5 место среди всех украинцев, выступавших в чемпионате Италии.

Артем Довбик, статистика выступлений за Рому

  • 52 матча (37 – Серия А, 13 – Лига Европы, 2 – Кубок Италии)
  • 18 голов (13 – Серия А, 3 – Кубок Италии, 2 – Лига Европы)
  • 5 ассистов (4 – Серия А, 1 – Лига Европы)
По теме:
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ВИДЕО. Довбик отметился результативным действием за Рому в матче Серии А
Фиорентина – Рома. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома Рим Фиорентина Фиорентина - Рома статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Довбик кривоногий може вже пішки вирушити в Ісландію якраз за тиждень дійде ☝️
Ответить
0
contr
На другий тайм -Довбика нафіг ! Фергюсон  на поле !
Ответить
0
contr
Довбик-рахіт  з двох метрів в пусті ворота не попав ! Гасперіні тепер його зачморить на лавці☝️😫
Ответить
0
