ВИДЕО. Довбик отметился результативным действием за Рому в матче Серии А

Италия
05 октября 2025, 16:37
618
4

Артем помог команде сравнять счет в матче Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 5 октября, римская Рома в выездном матче шестого тура итальянской Серии А играет против Фиорентины.

«Фиалки» открыли счет в матче на 14 минуте игры. Итальянский форвард «фиалок» Мойзе Кин огорчил Миле Сливара. Но Рома смогла сравнять счет в матче на 22-й минуте матча. Результативной передачей отметился Артем Довбик, а Маттиас Суле поразил ворота Давида Де Хеа.

В нынешнем сезоне Довбик провел шесть матчей во всех турнирах. Гол в ворота Вероны в прошедшем туре Серии А стал первым для Артема в новом сезоне.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
