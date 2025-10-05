В воскресенье, 5 октября, римская Рома в выездном матче шестого тура итальянской Серии А играет против Фиорентины.

«Фиалки» открыли счет в матче на 14 минуте игры. Итальянский форвард «фиалок» Мойзе Кин огорчил Миле Сливара. Но Рома смогла сравнять счет в матче на 22-й минуте матча. Результативной передачей отметился Артем Довбик, а Маттиас Суле поразил ворота Давида Де Хеа.

В нынешнем сезоне Довбик провел шесть матчей во всех турнирах. Гол в ворота Вероны в прошедшем туре Серии А стал первым для Артема в новом сезоне.

ВИДЕО. Довбик отметился результативным действием за Рому в матче Серии А