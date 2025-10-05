Центральный матч тура: известны составы на игру Динамо – Металлист 1925

В воскресенье, 5 октября, состоятся три матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Центральным матчем игрового дня станет встреча «Динамо» и «Металлист 1925» в Киеве на «Стадионе имени Валерия Лобановского».

Судить поединок будет Виктор Копиевский, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Оба тренера перед началом матча определились с основным составом, который выйдет с первых секунд на футбольное поле.

В турнирной таблице «Динамо» находится на второй позиции (15 очков), «Металлист 1925» – четвертый (14 очков).

Стартовые составы команд на матч «Динамо» – «Металлист 1925».