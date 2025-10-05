Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Центральный матч тура: известны составы на игру Динамо – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 14:22 | Обновлено 05 октября 2025, 14:28
Центральный матч тура: известны составы на игру Динамо – Металлист 1925

Поединок восьмого тура УПЛ состоится 5 октября в 15:30

УПЛ

В воскресенье, 5 октября, состоятся три матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Центральным матчем игрового дня станет встреча «Динамо» и «Металлист 1925» в Киеве на «Стадионе имени Валерия Лобановского».

Судить поединок будет Виктор Копиевский, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Оба тренера перед началом матча определились с основным составом, который выйдет с первых секунд на футбольное поле.

В турнирной таблице «Динамо» находится на второй позиции (15 очков), «Металлист 1925» – четвертый (14 очков).

Стартовые составы команд на матч «Динамо» – «Металлист 1925».

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
kondrat09
На що ви взагалі розраховуєте без Великого дубінчака у стартовому складі???????????!
u6464u
ОПЗЖ не зможе суддя допоможе , всім відома кричалка фанів, М 1925 вперед до перемоги.
