  Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Переход может произойти в январе
Германия
05 октября 2025, 14:21
Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Переход может произойти в январе

Мюнхенский клуб интересуется Майком Меньяном из «Милана»

Бавария нашла замену легендарному Нойеру. Переход может произойти в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Мюнхенская «Бавария» интересуется французским вратарем итальянского «Милана» Майком Меньяном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство клуба Бундеслиги видит в 30-летнем футболисте замену легендарному вратарю Мануэлю Нойеру, который может покинуть команду по итогам нынешнего сезона.

Отмечается, что «Бавария» может попытаться подписать Майка Меньяна уже в январе 2026 года.

Майк Меньян в сезоне 2025/26 провел 6 поединков на клубном уровне, пропустив 3 гола и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Летом 2025 года Майка Меньяна пытался подписать лондонский «Челси».

Дмитрий Вус
