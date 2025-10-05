Вероника Подрез – Александра Шубладзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 5 октября, украинская теннисистка Вероника Подрез впервые в своей карьере сыграет в финале турнира Мирового тура ITF W35.

Соперницей 18-летней Подрез в борьбе за титул на турнире Internationaux de Reims-Champagne во французском Реймсе будет Александра Шубладзе. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени. Ранее эти спортсменки между собой не играли.

Смотрите онлайн матч между Александрой Шубладзе и Вероникой Подрез на официальном канале турнира в Twitch