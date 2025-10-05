Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вероника Подрез – Александра Шубладзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
05 октября 2025, 15:50 | Обновлено 05 октября 2025, 16:37
5

Вероника Подрез – Александра Шубладзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала турнира ITF W35 в Реймсе

5 Comments
Instagram. Вероника Подрез

В воскресенье, 5 октября, украинская теннисистка Вероника Подрез впервые в своей карьере сыграет в финале турнира Мирового тура ITF W35.

Соперницей 18-летней Подрез в борьбе за титул на турнире Internationaux de Reims-Champagne во французском Реймсе будет Александра Шубладзе. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени. Ранее эти спортсменки между собой не играли.

Смотрите онлайн матч между Александрой Шубладзе и Вероникой Подрез на официальном канале турнира в Twitch

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
18-летняя Подрез впервые в карьере пробилась в финал турнира ITF W35
Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF
ITF Реймс Вероника Подрез смотреть онлайн
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Sergiy20
Подрєз Вероніка чи Вікторія? У тексті написано по різному
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Андрій Заліщук
Ну з цією грузинкою буде тяжко, але віримо
Ответить
0
