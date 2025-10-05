ITF05 октября 2025, 15:50 | Обновлено 05 октября 2025, 16:37
674
5
Вероника Подрез – Александра Шубладзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала турнира ITF W35 в Реймсе
05 октября 2025, 15:50 | Обновлено 05 октября 2025, 16:37
674
В воскресенье, 5 октября, украинская теннисистка Вероника Подрез впервые в своей карьере сыграет в финале турнира Мирового тура ITF W35.
Соперницей 18-летней Подрез в борьбе за титул на турнире Internationaux de Reims-Champagne во французском Реймсе будет Александра Шубладзе. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени. Ранее эти спортсменки между собой не играли.
Смотрите онлайн матч между Александрой Шубладзе и Вероникой Подрез на официальном канале турнира в Twitch
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2025, 08:28 14
Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве
Футбол | 05 октября 2025, 13:10 4
Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Футбол | 04.10.2025, 23:27
Теннис | 05.10.2025, 13:42
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Подрєз Вероніка чи Вікторія? У тексті написано по різному
Показать Скрыть 3 ответа
Ну з цією грузинкою буде тяжко, але віримо
Популярные новости
04.10.2025, 10:59 3
03.10.2025, 19:53
Бокс
04.10.2025, 17:36 14
05.10.2025, 07:07 3
04.10.2025, 08:16 54
05.10.2025, 07:56