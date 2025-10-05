Воспитанник Динамо рассказал о восстановлении после ДТП

Воспитанник киевского «Динамо», а до недавнего времени полузащитник ковалевского «Колоса» Павел Ориховский восстановился после травм, полученных в ДТП летом этого года. О своих нынешних делах он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Буквально сейчас у меня была последняя тренировка в зале с реабилитологом, с которым я занимался в период восстановления. Со следующей недели насыщенная работа, состоящая из упражнений на силу и бега на дорожках в помещении, будет проводиться непосредственно на поле. В этом мне будет помогать тренер, которого я хорошо знаю. Занятия продлятся недели две. В любом случае нужно набегать определенный объем, чтобы набрать хотя бы какую-то форму, ведь долгое время не было нагрузок. Что дальше? Если будут какие-то варианты по моему трудоустройству, то буду их рассматривать.

– Сломанные во время аварии ребра срослись нормально?

– Да-да, все хорошо. Я часто прохожу обследование, держу это под контролем. Слава Богу, уже занимаюсь без каких-либо проблем. В зале делаю много разных упражнений, и все у меня с самочувствием в порядке. Осталось только подтянуть кондиции упомянутой беговой работой.

