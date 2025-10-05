Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после поражения под лондонского Челси (1:2) в седьмом туре Английского

«Вторая половина игры была достаточно открыта для обеих команд. Могло сложиться каким-либо образом. Конечно, мы пытались выиграть, как всегда стараемся, и в итоге, конечно, досадно пропускать такой поздний гол.

Возможно, это немного типично для нас, ведь мы забивали много поздних голов в начале сезона, а теперь дважды в разных матчах пропустили в конце – это не самое приятное чувство, да и проигрыш тоже неприятный.

Я много раз говорил, что этот сезон будет сложным для нас, не только потому, что происходит на поле, но и потому, что происходит вне его. Никто не говорил, что он будет лёгким, без проблем. Всегда будут взлеты и падения по многим причинам, о которых мы не должны забывать. И все, что мы должны делать, это держаться вместе. И далее, матчи сборных, а потом сосредоточимся на очень важном матче на «Энфилде», – сказал ван Дейк.

