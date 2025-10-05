Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 октября 2025, 01:13
ФОТО. Винисиус обратился к фанам Реала прямо с поля. Вот что сказал

Винисиус Жуниор с мощным месседжем

ФОТО. Винисиус обратился к фанам Реала прямо с поля. Вот что сказал
Instagram. Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор открыл счет за «Реал» сразу после начала второго тайма, выведя мадридцев вперед в матче против «Вильяреала» (матч завершился со счетом 3:1).

После празднования гола с партнерами бразилец подбежал к камере, произнес несколько слов и послал воздушный поцелуй.

Послание оказалось адресовано клубу: «Я люблю тебя, Мадрид, я люблю тебя».

Вот такая страсть – именно то, что так ценят болельщики «Реала».

«Ночи на «Бернабеу» – волшебные», – подписал послематчевую публикацию Жуниор.

Максим Лапченко
