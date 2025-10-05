ФОТО. Винисиус обратился к фанам Реала прямо с поля. Вот что сказал
Винисиус Жуниор с мощным месседжем
Винисиус Жуниор открыл счет за «Реал» сразу после начала второго тайма, выведя мадридцев вперед в матче против «Вильяреала» (матч завершился со счетом 3:1).
После празднования гола с партнерами бразилец подбежал к камере, произнес несколько слов и послал воздушный поцелуй.
Послание оказалось адресовано клубу: «Я люблю тебя, Мадрид, я люблю тебя».
Вот такая страсть – именно то, что так ценят болельщики «Реала».
«Ночи на «Бернабеу» – волшебные», – подписал послематчевую публикацию Жуниор.
