L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье

У украинского защитника Ильи Забарного возникли серьезные проблемы после перехода из английского «Борнмута» в парижский ПСЖ, сообщает L'Équipe.

По информации авторитетного французского издания, в связи с изменением обстановки и его статусом в команде у воспитанника киевского «Динамо» возник стресс.

Справиться с кризисной ситуацией украинцу помог главный тренер парижан Луис Энрике, который во время долгих бесед с ним уверял, что он способен помочь команде прогрессировать в оборонительной игре.

Сообщалось, что во Франции Забарному прогнозируют большой сезон.