L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Новые подробности трансфера украинца из Борнмута в парижский клуб
У украинского защитника Ильи Забарного возникли серьезные проблемы после перехода из английского «Борнмута» в парижский ПСЖ, сообщает L'Équipe.
По информации авторитетного французского издания, в связи с изменением обстановки и его статусом в команде у воспитанника киевского «Динамо» возник стресс.
Справиться с кризисной ситуацией украинцу помог главный тренер парижан Луис Энрике, который во время долгих бесед с ним уверял, что он способен помочь команде прогрессировать в оборонительной игре.
Сообщалось, что во Франции Забарному прогнозируют большой сезон.
Був один: переходив з Шахтьора в зеніт, а потім назад в Шахтьор
і не було ніякого стресу, мать якийсь бичеголовий.