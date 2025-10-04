Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Франция
04 октября 2025, 22:01 | Обновлено 04 октября 2025, 22:02
1645
2

L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье

Новые подробности трансфера украинца из Борнмута в парижский клуб

04 октября 2025, 22:01 | Обновлено 04 октября 2025, 22:02
1645
2 Comments
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

У украинского защитника Ильи Забарного возникли серьезные проблемы после перехода из английского «Борнмута» в парижский ПСЖ, сообщает L'Équipe.

По информации авторитетного французского издания, в связи с изменением обстановки и его статусом в команде у воспитанника киевского «Динамо» возник стресс.

Справиться с кризисной ситуацией украинцу помог главный тренер парижан Луис Энрике, который во время долгих бесед с ним уверял, что он способен помочь команде прогрессировать в оборонительной игре.

Сообщалось, что во Франции Забарному прогнозируют большой сезон.

По теме:
Марсель забил три безответных гола аутсайдеру Лиги 1
«Он может быть одним из них». Во Франции Забарному прогнозируют топ-сезон
Луис ЭНРИКЕ: «Не знаю, стоит ли вдаваться в детали. Сложно объяснить»
Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) инсайд Луис Энрике
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Burevestnik
шось б.... якось дивно...
- - - - -
Був один: переходив з Шахтьора в зеніт, а потім назад в Шахтьор
і не було ніякого стресу, мать якийсь бичеголовий.
Ответить
+1
Arera
Какая была проблема?? Подойти и пожать руку сафонову??
Ответить
0
