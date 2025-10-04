«Он может быть одним из них». Во Франции Забарному прогнозируют топ-сезон
Доминик Северак верит в украинского защитника
Журналист Le Parisien Доминик Северак заявил, что 19-летний француз Сенни Маюлю и украинский защитник Илья Забарный могут стать главными открытиями «ПСЖ» в текущем сезоне.
«Я говорил еще перед началом этого сезона, что Сенни Маюлю станет своеобразным Дезире Дуэ. И я продолжаю утверждать это. Также я думаю, что Забарный, которому нужно лишь исправить две-три ошибки, как то его позиционирование в игре один на один, также может стать одним из них», - цитирует Северака Planete PSG.
В текущем сезоне Забарный успел сыграть за «ПСЖ» 7 матчей, в которых он отличился 1 забитым голом. Контракт Ильи с парижанами рассчитан до лета 2030 года.
Ранее журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по поводу Забарного.
