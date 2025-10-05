Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Виктория Сумы
05.10.2025 12:00 – 15 0 : 0
ЮКСА
Украина. Первая лига
Виктория – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 5 октября в 12:00 по Киеву

Виктория – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Виктория

В воскресенье, 5 октября состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Виктория Сумы

В 8-х поединках в текущем сезоне Первой лиги сумчане получили 8 зачетных пунктов (4 поражения, 2 победы и 2 ничьих), позволяющих им находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета совсем невелик – всего 2 балла.

Но вот в Кубке Украины коллектив показывает себя достойно – «Виктория» уже одолела «Ворсклу» и «Левый Берег» и квалифицировалась в 1/8 финала соревнований.

ЮКСА

Практически идентичные с «Викторией» результаты в чемпионате у «ЮКСА». В 8 поединках Первой лиги коллектив трижды проиграл, столько раз сыграл вничью и одержал 2 победы. 9 набранных баллов позволяют «крестоносцам» занимать 9-ю строчку турнирной таблицы.

С Кубка Украины коллектив вылетел еще на стадии 1/32 от винницкой «Нивы». Тогда «ЮКСА» было засчитано техническое поражение из-за участия в игре незаявленного игрока.

Личные встречи

Клубы встречались между собой дважды, оба раза в Первой лиге в прошлом сезоне. Тогда 1-й матч завершился вничью 1:1, а во 2-й победе со счетом 5:1 одержала «Виктория».

Интересные факты

  • «ЮКСА» сохранила ворота сухими в 3/4 последних матчах.
  • «ЮКСА» забила лишь 4 мяча в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Виктория» не проиграла ни в одном из последних 3-х матчей. На счету команды 2 ничьи и 1 победа.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.85.

Виктория Сумы
5 октября 2025 -
12:00
ЮКСА
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
