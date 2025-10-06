Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Если хочешь побеждать, то делаешь ставку на атаку»

В поединке девятого тура Первой лиги «Виктория» Сумы со счетом 2:0 обыграла ФК ЮКСА. Оценку матчу дал главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Действительно, был хороший матч в исполнении обеих команд. Наши ребята провели хорошую игру и одержали победу, которой мы, безусловно, рады. Рады за ребят, рады за президента клуба, рады за болельщиков. Очень довольны этой победой.

Дебют Владислава Савицкого? Мы очень рады за парня и уже давно планировали его запустить в игру. Он немного переболел, сейчас в хорошей форме. Это пока авансы, хочется, чтобы он их оправдывал.

Насколько не хватало травмированных? Конечно, мы переживаем за ребят, нам их не хватает для ротации. Но мы ждем их, думаю они отдадут все силы, чтобы команда хорошо выступала.

Делали ли ставку на атаку? Если хочешь побеждать, делаешь ставку на атаку. Сегодня забили два. Но у нас также были моменты, которые можно было реализовать раньше, чего мы не сделали. Может в следующей игре еще два забьем», – сказал Анатолий Бессмертный.