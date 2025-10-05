Виктория – ЮКСА – 2:0. Битва соседей по таблице. Видео голов и обзор матча
ЮКСА не забивает в четырех матчах подряд
В воскресенье, 5 октября, в Тростянце прошел поединок девятого тура Первой лиги. «Виктория» Сумы со счетом 2:0 обыграла ФК ЮКСА.
Перед началом поединка ЮКСА и «Виктория» перед началом поединка находились рядом в турнирной таблице. «Виктория» отставала от соперника на одно очко.
«Виктория» забила первой. В конце первого тайма счет открыл Руслан Паламар.
После перерыва «Виктория» смогла закрепить свое преимущество. На 68-й минуте Максим Евпак от правил в ворота ФК ЮКСА второй мяч.
«Виктория» обошла ФК ЮКСА в турнирной таблице. Теперь команда из Сум занимает девятое место. ЮКСА же не забила в четвертом матче чемпионата подряд.
Первая лига. 9-й тур, 5 октября. Тростянец, стадион им. В. Куца
«Виктория» Сумы – ЮКСА Тарасовка – 2:0
Голы: Паламар, 40, Евпак, 68
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
