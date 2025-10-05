Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Виктория Сумы
05.10.2025 12:00 – FT 2 : 0
ЮКСА
Украина. Первая лига
05 октября 2025, 14:07
99
0

В матче соседей по турнирной таблице Виктория обыграла ФК ЮКСА

Поединок прошел в Тростянце на стадионе им. В. Куца

05 октября 2025, 14:07
99
0
В матче соседей по турнирной таблице Виктория обыграла ФК ЮКСА
ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 5 октября, в Тростянце прошел поединок девятого тура Первой лиги. «Виктория» принимала ФК ЮКСА и одержала победу со счетом 2:0.

Перед началом поединка ЮКСА и «Виктория» находились рядом в турнирной таблице. ЮКСА шла на девятом месте и опережала «Викторию» на одно очко.

«Виктория» вышла вперед в конце первого тайма. Счет в матче открыл Руслан Паламар.

Во втором тайме «Виктория» смогла закрепить свое преимущество. На 68-й минуте Максим Евпак отправил в ворота соперника второй мяч.

Благодаря победе «Виктория» обошла ФК ЮКСА в турнирной таблице. Теперь команда из Сум занимает девятое место.

Первая лига. 9-й тур, 5 октября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» Сумы – ЮКСА Тарасовка – 2:0

Голы: Паламар, 40, Евпак, 68

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Евпак (Виктория Сумы).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Паламар (Виктория Сумы).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка Руслан Паламар Максим Евпак
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
