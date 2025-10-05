В матче соседей по турнирной таблице Виктория обыграла ФК ЮКСА
Поединок прошел в Тростянце на стадионе им. В. Куца
В воскресенье, 5 октября, в Тростянце прошел поединок девятого тура Первой лиги. «Виктория» принимала ФК ЮКСА и одержала победу со счетом 2:0.
Перед началом поединка ЮКСА и «Виктория» находились рядом в турнирной таблице. ЮКСА шла на девятом месте и опережала «Викторию» на одно очко.
«Виктория» вышла вперед в конце первого тайма. Счет в матче открыл Руслан Паламар.
Во втором тайме «Виктория» смогла закрепить свое преимущество. На 68-й минуте Максим Евпак отправил в ворота соперника второй мяч.
Благодаря победе «Виктория» обошла ФК ЮКСА в турнирной таблице. Теперь команда из Сум занимает девятое место.
Первая лига. 9-й тур, 5 октября. Тростянец, стадион им. В. Куца
«Виктория» Сумы – ЮКСА Тарасовка – 2:0
Голы: Паламар, 40, Евпак, 68
