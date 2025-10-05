Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Виктория Сумы
05.10.2025 12:00 - : -
ЮКСА
Украина. Первая лига
05 октября 2025, 09:57
25
0

Виктория – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября видеотрансляцию матча 9-го тура

05 октября 2025, 09:57
25
0
Виктория – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

5 октября состоится заключительный матч девятого тура Первой лиги Украины.

В городе Тростянец на стадионе имени В. П. Куца пройдет поединок между клубами «Виктория» и ЮКСА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 12:00 по киевскому времени.

Перед игрой «Виктория» занимает 10-е место в турнирной таблице (8 очков), тогда как ЮКСА, имея девять баллов, располагается на девятой позиции.

Видеотрансляция матча:

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Виктория Сумы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
