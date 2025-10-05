05.10.2025 12:00 - : -
Виктория – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября видеотрансляцию матча 9-го тура
5 октября состоится заключительный матч девятого тура Первой лиги Украины.
В городе Тростянец на стадионе имени В. П. Куца пройдет поединок между клубами «Виктория» и ЮКСА.
Начало матча – в 12:00 по киевскому времени.
Перед игрой «Виктория» занимает 10-е место в турнирной таблице (8 очков), тогда как ЮКСА, имея девять баллов, располагается на девятой позиции.
Видеотрансляция матча:
