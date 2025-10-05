Виктория – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 октября состоится заключительный матч девятого тура Первой лиги Украины.

В городе Тростянец на стадионе имени В. П. Куца пройдет поединок между клубами «Виктория» и ЮКСА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 12:00 по киевскому времени.

Перед игрой «Виктория» занимает 10-е место в турнирной таблице (8 очков), тогда как ЮКСА, имея девять баллов, располагается на девятой позиции.

Видеотрансляция матча: