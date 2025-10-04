Тренер Жироны: «Он провел отличный матч. Он очень умный»

Испанский тренер «Жироны» Мичел прокомментировал матч восьмого тура Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Валенсию»:

Победа: «Я рад за игроков. Я видел команду, которая страдала на поле и нуждалась в победе. Они заслужили это. Они выкладывались на все 100%, это очень особенная победа, и я видел команду, которая боролась от всего сердца, а это всегда укрепляет».

Страдания: «Мы умели страдать. В жизни нужно уметь это делать, и в жизни тоже. Когда дела идут не так, как хотелось бы, нужно это делать. За 8 туров произошло много плохого, я не помню, чтобы за четыре года было пять удалений, сегодня 9 потерь, Солис тоже не мог играть... Слишком много».

Ультиматум: «Я не могу контролировать то, что происходит снаружи, и то, что у людей в головах. Меня беспокоила игра, а моя ситуация меня мало волнует. Я сказал игрокам, что если они будут бороться вместе и проявят дух, то выберутся из этой ситуации. Болельщики, которые видели, как мы страдаем, но боремся, сделали шаг навстречу и помогли нам. Как тренер, я знаю, что нужно сделать, чтобы улучшить эту команду, а решение о том, продолжать ли мне или нет, – это дело других».

Арнау: «Есть игроки, которые играют со мной уже 5 лет. Он, Стуани и Иван Мартин. Это заметно. Он может играть на фланге, я знал, что он может играть на позиции крайнего, а после травмы Франсеса он стал играть в центре. Он провел отличный матч. Когда Данджума играл на позиции крайнего, ему пришлось играть на фланге, и он очень умный. Его уровень зависит не от физических данных, а от интеллекта. В этом он просто ас».

Франсес: «У него серьезное растяжение. К тому же он удален с поля».

Психологическая стойкость: «Когда с тобой происходит столько плохого и тебе забивают гол. Ты можешь сломаться, не потому, что опускаешь руки, а потому, что замираешь и не можешь сделать шаг вперед. Сегодня они нашли в себе силы, чтобы забить 2:1, а затем оправиться от удаления и т. д. Это победа, которая очень приятна, потому что она далась с большим трудом. Не добиться ее было бы большим ударом».

Благодарность: «Я собрал тренерский штаб и игроков, чтобы поблагодарить их за то, что они преодолели и справились с деликатной ситуацией. Я поблагодарил их за то, что они боролись, несмотря на трудности, и боролись вместе».

Прочь эго: «Первым, кто избавился от него, был я сам, благодаря тому, как я с ними разговаривал. Обнимая их и проявляя сочувствие. Иногда требования настолько велики, что ты не видишь, что они тоже страдают. Я сказал им, что собираюсь измениться, что я с ними и что мне нужно, чтобы они избавились от эго».

Удаления: «Когда есть страдания, иногда ты делаешь вещи, которые не являются правильными. В некоторых ситуациях также нужно учитывать тот факт, что мы не делаем так много. Мы одни из тех, кто совершает меньше всего фолов в лиге, но получаем больше карточек, чем соперники. Надо улучшаться».

Как он ощущает победу: «Я могу быть в центре внимания и подвергаться критике, но к победам и поражениям я отношусь спокойно. Сегодня я наслаждаюсь победой, у нас есть две недели, чтобы восстановить силы. Я не чувствовал давления, что должен выиграть, мне было все равно. Это одиночество тренера, к счастью, существует».

Атмосфера: «Нам очень нужны наши болельщики. В последние минуты они поддерживали команду и заряжали ее энергией. Чтобы выиграть, нам нужно быть вместе и смотреть вперед».

