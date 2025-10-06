Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ХАВИ: «Он – избранный. Точно выиграет Золотой мяч»
Испания
06 октября 2025, 13:11 | Обновлено 06 октября 2025, 13:25
1

Бывший тренер Барселоны высказался о Ламине Ямале

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Бывший футболист и тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о юном испанском вингере «сине-гранатовых» Ламине Ямале:

«Я очень горжусь тем, что делает Ламин, и тем, что дал ему возможность дебютировать. Я видел его очень подготовленным, несмотря на то, что тогда ему было 15 лет. Я видел его очень уверенным в себе, с большими способностями, который делал разницу на тренировках. Он ничего не боялся. С первого дня он сделал разницу. Для меня он один из избранных и может ознаменовать эпоху в мировом футболе. У него нет комплексов или страхов.

Золотой мяч? На этот раз командные титулы имели большее значение. Для меня, конечно, он заслуживал получить ЗМ. Как и Витинья, Салах, Педри, Рафинья... Многие этого заслуживают, но в конце концов, титулы важнее. Ламин выиграет Золотой мяч. Я убежден, но не раньше, чем его команда выиграет Лигу чемпионов или Кубок мира».

Ранее Хави высказался о Серхио Бускетсе.

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хави
Дмитрий Вус Источник: Marca
Перець
якщо яйця незавадять
