ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с чемпионом мира 2022

Леверкузенский «Байер» официально объявил о подписании нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Паласиосом.

По информации пресс-службы клуба, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2030 года.

«Байер с момента моего приезда в Германию пять лет назад развивался просто невероятно. Это прекрасное чувство – быть важной частью этого процесса.

Теперь мы хотим продолжить эту историю с командой, которая имеет все, чтобы и дальше достойно выступать на национальной и европейской аренах. Я с большим нетерпением жду предстоящего времени с Байером», – сказал Паласиос.

За пять лет в немецком клубе Паласиос отыграл 162 поединка за «Байер», в которых полузащитник забил 15 мячей и отдал 16 ассистов. Вместе с «фармацевтами» аргентинец выиграл Кубок Германии и историческую Бундеслигу.