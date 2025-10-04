ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с чемпионом мира 2022
Эсекьель Паласиос подписал новое соглашение с «фармацевтами»
Леверкузенский «Байер» официально объявил о подписании нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Паласиосом.
По информации пресс-службы клуба, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2030 года.
«Байер с момента моего приезда в Германию пять лет назад развивался просто невероятно. Это прекрасное чувство – быть важной частью этого процесса.
Теперь мы хотим продолжить эту историю с командой, которая имеет все, чтобы и дальше достойно выступать на национальной и европейской аренах. Я с большим нетерпением жду предстоящего времени с Байером», – сказал Паласиос.
За пять лет в немецком клубе Паласиос отыграл 162 поединка за «Байер», в которых полузащитник забил 15 мячей и отдал 16 ассистов. Вместе с «фармацевтами» аргентинец выиграл Кубок Германии и историческую Бундеслигу.
#Pala2030— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 3, 2025
🎙️ Exequiel #Palacios im Interview:https://t.co/vcoKdPXv6x pic.twitter.com/9OWyNy5wkK
Pala bleibt! 🤝— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 3, 2025
Exequiel Palacios hat seinen Vertrag in Leverkusen vorzeitig bis 2030 verlängert. ⚫️🔴#Pala2030 | #Bayer04 pic.twitter.com/yFS1Q9WIta
