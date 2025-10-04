Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности

Европейская Суперлига сделала предложение для УЕФА относительно нового формата Лиги чемпионов, что является результатом 7 раундов переговоров с главным европейским футбольным органом.

Главная новация: на этапе лиги 18 лучших команд рейтинга сыграют свои 8 матчей между собой, что обеспечит большое количество привлекательных поединков в каждом туре. Эта «Супер Лига чемпионов» будет транслироваться бесплатно на предложенной Суперлигой телевизионной платформе UNIFY. Турнир сохранит название Champions League, а новый формат должен вступить в силу в 2027 году.

Европейская Суперлига

В течение последних 8 месяцев УЕФА, компания A22 (представитель Суперлиги) и эмиссары испанских клубов Барселона и Реал вели абсолютно секретные переговоры, чтобы достичь соглашения, которое удовлетворило бы все стороны. На самом деле стороны уже сблизили позиции относительно эволюции нынешней Лиги чемпионов, чтобы избежать раскола. Об этом намекал и Жоан Лапорта в интервью в конце июля.

Как стало известно сейчас, существует финальное «мирное» предложение Суперлиги для УЕФА, которое предусматривает два ключевых элемента: глобальную бесплатную телевизионную платформу для трансляций матчей и обновленный формат, сохраняющий нынешнюю структуру, но делающий ее более зрелищной.

После того как в декабре 2024 года компания A22 подала официальное предложение о признании альтернативного турнира, воспользовавшись решением Суда ЕС в свою пользу, стороны встречались семь раз, в том числе и в штаб-квартире УЕФА. Цель – найти компромисс и завершить «войну», которая длится с 2021 года.

Как подтвердил Лапорта, переговоры велись по трем направлениям: управление, платформа трансляций и соревновательный формат. Компания A22 предложила модернизировать формат, поскольку нынешний этап лиги все еще содержит много неравных матчей.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новый формат

В новой модели, предложенной УЕФА, изменения минимальные, но принципиальные. Идея заключается в разделении 36 участников Лиги чемпионов на два групповых блока, которые затем снова встретятся на этапе плей-офф. Система квалификации останется той же – через национальные чемпионаты, но после отбора команды будут разделены на два уровня.

Первые 18 клубов в рейтинге УЕФА сыграют свои 8 матчей между собой – это будут только топ-противостояния! Клубы на позициях 19–36 также проведут 8 поединков, сформированных жеребьевкой – между равными соперниками!

Как будут определяться пары плей-офф? После этой стадии 8 лучших из первой группы выйдут напрямую в 1/8 финала. Еще 16 команд из обеих групп сыграют стыковые матчи 1/16 финала. Например, 9-я команда из первой группы сыграет против 24-го участника из второй группы, и так далее – в соответствии с рейтингом после первой фазы.

Благодаря такому подходу групповой этап станет качественнее – больше равных поединков, но при этом «большие» клубы рискуют вылететь рано, что добавит интриги.

Getty Images/Global Images Ukraine

Бесплатные трансляции

Будут бесплатные трансляции ЛЧ! Эта обновленная «Супер Лига чемпионов» сохранит официальное название Champions League и будет доступна на платформе UNIFY, которую продвигает Суперлига.

Цель – упростить доступ для зрителей и удешевить просмотр, одновременно увеличивая прибыль клубов. Бесплатная версия будет содержать геолокализованную рекламу, тогда как Premium-вариант будет предлагаться без рекламы.

Отношения между УЕФА и Суперлигой за последний год значительно потеплели, что подтверждается многочисленными встречами.

Хотя соглашение пока не окончательное, предложение Суперлиги является значительным шагом вперед, и теперь слово – за Ньоном.

Все изменения предусмотрены для запуска в сезоне 2027 года, когда начнется новый цикл продажи телевизионных прав на Лигу чемпионов.

По материалам Mundo Deportivo