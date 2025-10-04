Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Колоса: «Рух действительно был мощнее»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 12:52 |
78
0

Лидер Колоса: «Рух действительно был мощнее»

Максим Третьяков прокомментировал поражение своей команды от львовского Руха

04 октября 2025, 12:52 |
78
0
Лидер Колоса: «Рух действительно был мощнее»
ФК Колос. Максим Третьяков

Полузащитник ковалевского Колоса Максим Третьяков прокомментировал поражение своей команды от львовского Руха (0:2) в рамках восьмого тура чемпионата Украины.

«Это провальный матч для нас всех. Тренер сказал, что в том числе и для них и для игроков. Следует принять этот результат на сегодняшний день. Рух действительно был сегодня мощнее и в борьбе, и в построении своих атак, интересом игры.

Далее у нас есть пауза, в которой мы будем корректировать то, что у нас не получалось, и с новыми силами пытаться победить

«У нас не получилась игра совсем, и такого большого давления не удалось нам сделать. Думаю, они провели хороший матч и хороший матч на Кубок с Полесьем провели. Поэтому думаю, что совершенно справедливо они нас переиграли

Будем что-то менять в построении наших атак, будем пытаться это исправить, адаптироваться и к такой игре. Потому что когда ты идешь в верхушке турнирной таблицы, думаю, к тебе и готовятся иначе.

Поэтому будем включаться и пытаться изменить ситуацию с тремя матчами без голов, без остроты. Будем пытаться этот стереотип изменить», – сказал Третьяков.

На нашем сайте доступен обзор матча Колос – Рух, где подопечные Федика шокировали хозяев, дважды поразив ворота Пахолюка.

По теме:
Центральный матч дня в УПЛ приостановлен из-за тревоги
Полесье – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Помогли Коноплянка и Зозуля. Украинский вратарь перебрался в Испанию
Максим Третьяков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Остап Притула Колос - Рух
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Футбол | 03 октября 2025, 14:44 2
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте

Именитый тренер считает, что Андрей Ярмоленко может играть на хорошем уровне минут 30

Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04 октября 2025, 04:23 1
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе

Функционер хочет увидеть поединок Дэвид Бенавидес – Джей Опетая

Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Футбол | 04.10.2025, 12:34
Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Футбол | 04.10.2025, 10:23
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем