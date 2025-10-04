Лидер Колоса: «Рух действительно был мощнее»

Полузащитник ковалевского Колоса Максим Третьяков прокомментировал поражение своей команды от львовского Руха (0:2) в рамках восьмого тура чемпионата Украины.

«Это провальный матч для нас всех. Тренер сказал, что в том числе и для них и для игроков. Следует принять этот результат на сегодняшний день. Рух действительно был сегодня мощнее и в борьбе, и в построении своих атак, интересом игры.

Далее у нас есть пауза, в которой мы будем корректировать то, что у нас не получалось, и с новыми силами пытаться победить

«У нас не получилась игра совсем, и такого большого давления не удалось нам сделать. Думаю, они провели хороший матч и хороший матч на Кубок с Полесьем провели. Поэтому думаю, что совершенно справедливо они нас переиграли

Будем что-то менять в построении наших атак, будем пытаться это исправить, адаптироваться и к такой игре. Потому что когда ты идешь в верхушке турнирной таблицы, думаю, к тебе и готовятся иначе.

Поэтому будем включаться и пытаться изменить ситуацию с тремя матчами без голов, без остроты. Будем пытаться этот стереотип изменить», – сказал Третьяков.

