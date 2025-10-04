Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 октября 2025, 03:51
ФОТО. Милота дня. Модрич красиво поздравил дочь с днем рождения

Лука Модрич показал снимки с дня рождения дочерии Софии

Instagram. Лука Модрич с дочерью Софией

Полузащитник «Милана» Лука Модрич отметил важное семейное событие – 8-й день рождения своей дочери Софии.

Праздник прошел в теплой домашней атмосфере. Комнату украсили десятки ярких воздушных шаров, а главным героем декора стал кот Гарфилд, который красовался как на торте, так и в оформлении зала.

София получила именной торт с фигурками любимого персонажа, а свечи на нем символизировали ее восемь лет.

Лука вместе с дочерью позировал у праздничного стола, показывая руками цифры «8», и выглядел очень счастливым в кругу семьи.

На семейных фото рядом с Модричем присутствуют супруга и старшие дети, что еще раз подчеркивает: несмотря на плотный график и выступления на высшем уровне, капитан хорватской сборной всегда находит время для близких.

