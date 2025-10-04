ФЕДОРЧУК: «Вот с кого нужно брать пример главной команде страны»

В своем третьем матче в группе на чемпионате мира в Чили сборная Украины U-20 выиграла у команды Парагвая (2:1) и с первого места вышла в 1/8 финала. О перипетиях прошедшего поединка с сайтом Sport.ua эксклюзивно пообщался известный тренер и эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, по качеству игры матч против Парагвая был лучшим в исполнении сборной Украины на нынешнем чемпионате мира?

– Отдельными отрезками да, был лучшим. Здесь сказался выход на поле новых игроков, которые до чемпионата мира прогнозировались быть основными футболистами. Это касается Деркача и Пономаренко. Примечательно то, что у нас меняется состав, но структура игры остается неизменной. Это говорит о том, что командные действия у «сине-желтых» на уровне.

– Дмитрий Михайленко по сравнению с матчем против Панамы сделал шесть замен в старте, но результат принесли джокеры?

– Значит, тренер не угадал со стартовым составом (улыбается). Но если серьезно, то было видно, что тот же Деркач и Пономаренко были голодными, они отлично вошли в игру. Оба исполнителя хорошего уровня, особенно мне понравился Пономаренко, который с первой секунды пребывания на поле был заряжен на борьбу. И сейчас, думаю, тренерскому штабу придется поломать голову над тем, кому из нападающих доверить место в основе на матч 1/8 финала. На мой взгляд, Пономаренко выше классом, чем Пищур.

Это касается и позиции центрального защитника. Кисиль не играл в первых двух матчах, но в поединке с Парагваем выглядел отлично… Приятная головная боль для главного тренера.

– Многие говорили, что без Синчука будет крайне сложно…

– Я бы не сказал, что стало намного сложнее, но Синчук все-таки придавал класс в действиях коллектива, а сейчас была просто командная работа. Не хватало индивидуальных действий. Когда есть футболист, который может обыграть один в один, эта команда более опасна. С Синчуком, если можно так сказать, сборная выглядит симпатичнее.

– После победы не хочется критиковать, но вратарь Крапивцов как-то не впечатляет. Из шести ударов в створ три пропущенных мяча.

– И при том, что работы у него было мало. Хотя в пропущенных мячах нельзя прямо винить одного голкипера. У него большие задатки. Владислав подвижный, у него быстрые руки, что сейчас очень ценится в Европе. Перспектива на лицо. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше, а уже после турнира можно будет подвести итог его работы на футбольном поле. Этот вратарь еще в стадии развития.

А вот к кому есть вопросы, так это к Гусеву, который, на мой взгляд, несет вину за пропущенный мяч. Да, он не дал себя обыграть, но дал пробить сопернику. Очень скромно выглядел Шах, который может сыграть на многих позициях, но пока полузащитник не убедил. И Шевченко на фоне Синчука смотрелся неубедительно. Видно было, что Кристиан нервничал. Хотя старательный парень. Ему не хватает игрового времени, чтобы чувствовать себя более уверенно.

– О нашем сопернике по плей-офф говорить рано, поскольку матчи в группах продолжаются, но каковы в общем перспективы сборной Украины на этом турнире?

– Задача-минимум выполнена, поэтому нужно выдохнуть и спокойно готовиться к следующим сражениям. Вот сейчас уже можно было бы проявить дерзость, где-то рискнуть, удивить следующего оппонента по 1/8 финала.

Не все футболисты поехали на этот чемпионат мира. Сборная лепилась, как говорится, из тех людей, кто может сыграть. И эта команда играет, бьется. Молодцы! Тренерский штаб, на мой взгляд, пока работает на хорошие четыре с плюсом или на пять с минусом, кому как угодно (улыбается). Меня уже эта сборная порадовала. У главной команды страны есть, с кого брать пример.