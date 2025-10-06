Куртуа застал футболиста Реала в слезах. Что случилось?

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде пережил эмоциональный стресс.

Большинство испанских СМИ написали, что Вальверде как будто вынес на публику то, что не хочет играть на позиции правого защитника, что разозлило тренера, который не включил его в состав на матч Лиги чемпионов против «Кайрата».

После этого Вальверде начали критиковать болельщики «Реала» – футболист не выдержал.

По информации El Nacional, испанский вратарь «Реала» Тибо Куртуа на недавней тренировке «бланкос» застал уругвайского хавбека в слезах из-за неожиданной критики в его сторону.