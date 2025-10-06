Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 октября 2025, 05:02 |
437
0

Куртуа застал футболиста Реала в слезах. Что случилось?

Вальверде разочарован тем, что пишут о нем СМИ

06 октября 2025, 05:02 |
437
0
Куртуа застал футболиста Реала в слезах. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде пережил эмоциональный стресс.

Большинство испанских СМИ написали, что Вальверде как будто вынес на публику то, что не хочет играть на позиции правого защитника, что разозлило тренера, который не включил его в состав на матч Лиги чемпионов против «Кайрата».

После этого Вальверде начали критиковать болельщики «Реала» – футболист не выдержал.

По информации El Nacional, испанский вратарь «Реала» Тибо Куртуа на недавней тренировке «бланкос» застал уругвайского хавбека в слезах из-за неожиданной критики в его сторону.

По теме:
ФОТО. Стало известно имя лучшей подруги Ямаля. Она из Барселоны
Флик объяснил, почему Барселона потерпела фиаско от Севильи 1:4
Красная карточка и сорванная серия. Атлетико не удержал победу над Сельтой
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
