В субботу, 4 октября состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «РБ Лейпцигом». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Боруссия Д

Достойно выглядит команда Нико Ковача в начале сезона. За 5 игр Бундеслиги «шмели» лишь 1 раз потеряли очки - в поединке 1-го тура против «Санкт-Паули», который завершился вничью 3:3. С 13 зачетными пунктами на счету «Боруссия» занимает 2-е место турнирной таблицы чемпионата Германии, уступая «Баварии» всего на 2 балла.

Сезон Лиги чемпионов немцы начали с головокружительной ничьей 4:4 против «Ювентуса», но в следующем раунде турнира уверенно одолели «Атлетик Бильбао» со счетом 4:1. В Кубке Германии команда минимально обыграла «Эссен» и вышла в 1/16 финала соревнований.

РБ Лейпциг

«Быки» в этом сезоне тоже выглядят неплохо. Хотя и в 1-м туре чемпионата команда со счетом 6:0 уступила «Баварии», в дальнейшем «Лейпциг» смог одержать 4 победы и пока на счету 12 очков. Такие результаты позволяют клубу находиться на 3-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги на данный момент.

В Кубке Германии «быки» со счетом 2:4 одолели «Зандгаузен» и прошли в 1/16 финала турнира. Участие в еврокубках команда в этом году не принимает из-за неудачных результатов в прошлом сезоне чемпионата.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «РБ Лейпциг». За этот отрезок на счету коллектива есть 4 победы, в то же время «Боруссия Д» смогла выиграть только 1 поединок.

Интересные факты

В 3-х из 4 последних очных играх команды забивали больше, чем 2 гола.

«Боруссия Д» победила в 3/3 домашних играх этого сезона с общим счетом 8:1.

«РБ Лейпциг» трижды в последних 4-х играх хранил свои ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Антон, Шлоттербек – Свенссон, Нмеча, Забитцер, Коуту – Брандт, Адееми – Гираси

РБ Лейпциг: Гулачи – Раум, Люкеба, Орбан, Баку – Баумгартнер, Зайвальд, Уэдраого – Диоманде, Ромуло, Бакайоко

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.56.