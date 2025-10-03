Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
04.10.2025 16:30 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 октября 2025, 19:13 | Обновлено 03 октября 2025, 19:20
42
0

Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 4 октября в 16:30 по Киеву

03 октября 2025, 19:13 | Обновлено 03 октября 2025, 19:20
42
0
Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Боруссия Д

В субботу, 4 октября состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «РБ Лейпцигом». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Боруссия Д

Достойно выглядит команда Нико Ковача в начале сезона. За 5 игр Бундеслиги «шмели» лишь 1 раз потеряли очки - в поединке 1-го тура против «Санкт-Паули», который завершился вничью 3:3. С 13 зачетными пунктами на счету «Боруссия» занимает 2-е место турнирной таблицы чемпионата Германии, уступая «Баварии» всего на 2 балла.

Сезон Лиги чемпионов немцы начали с головокружительной ничьей 4:4 против «Ювентуса», но в следующем раунде турнира уверенно одолели «Атлетик Бильбао» со счетом 4:1. В Кубке Германии команда минимально обыграла «Эссен» и вышла в 1/16 финала соревнований.

РБ Лейпциг

«Быки» в этом сезоне тоже выглядят неплохо. Хотя и в 1-м туре чемпионата команда со счетом 6:0 уступила «Баварии», в дальнейшем «Лейпциг» смог одержать 4 победы и пока на счету 12 очков. Такие результаты позволяют клубу находиться на 3-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги на данный момент.

В Кубке Германии «быки» со счетом 2:4 одолели «Зандгаузен» и прошли в 1/16 финала турнира. Участие в еврокубках команда в этом году не принимает из-за неудачных результатов в прошлом сезоне чемпионата.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «РБ Лейпциг». За этот отрезок на счету коллектива есть 4 победы, в то же время «Боруссия Д» смогла выиграть только 1 поединок.

Интересные факты

  • В 3-х из 4 последних очных играх команды забивали больше, чем 2 гола.
  • «Боруссия Д» победила в 3/3 домашних играх этого сезона с общим счетом 8:1.
  • «РБ Лейпциг» трижды в последних 4-х играх хранил свои ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Антон, Шлоттербек – Свенссон, Нмеча, Забитцер, Коуту – Брандт, Адееми – Гираси

РБ Лейпциг: Гулачи – Раум, Люкеба, Орбан, Баку – Баумгартнер, Зайвальд, Уэдраого – Диоманде, Ромуло, Бакайоко

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
4 октября 2025 -
16:30
РБ Лейпциг
Тотал больше 3 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Пробой – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Боруссия Д - РБ Лейпциг прогнозы прогнозы на футбол Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03 октября 2025, 06:23 12
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?

Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 20:36 4
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас

Тарас Михавко получил травму в середине первого тайма поединка Лиги конференций

Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Футбол | 03.10.2025, 13:45
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
АНТОНИ: «В МЮ я не чувствовал уважения. Там неприятная атмосфера»
Футбол | 03.10.2025, 19:14
АНТОНИ: «В МЮ я не чувствовал уважения. Там неприятная атмосфера»
АНТОНИ: «В МЮ я не чувствовал уважения. Там неприятная атмосфера»
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 130
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем