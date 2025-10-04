Боруссия Д и Лейпциг преследуют Баварию, Байер – в топ-4

Продолжается тур чемпионата Германии, где конкуренты пытаются не отпускать Баварию слишком далеко в отрыв.

Два преследователя, Боруссия Дортмунд и Лейпциг, сыграли между собой вничью 1:1 и остались в топ-3. Дортмундцы набрали 14 пунктов и отстают от мюнхенцев на один пункт, а Быки имеют еще на балл меньше.

Бавария позже вечером сыграет с Айнтрахтом.

Отметим победу Байера, который поднялся в топ-4.

Чемпионат Германии. 6-й тур

Боруссия Дортмунд – Лейпциг 1:1

Голы: Коуто, 23 – Баумгартнер, 7

Байер – Унион 2:0

Голы: Поку, 33, Кофане, 49

Вердер – Санкт-Паули 1:0

Голы: Мбангула, 2

Аугсбург – Вольфсбург 3:1

Голы: Бэнкс, 3, Комур, 51, Феллхауэр, 63 – Дагхим, 55

Турнирная таблица