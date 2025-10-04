Боруссия Д и Лейпциг преследуют Баварию, Байер – в топ-4
Матчи чемпионата Германии по футболу
Продолжается тур чемпионата Германии, где конкуренты пытаются не отпускать Баварию слишком далеко в отрыв.
Два преследователя, Боруссия Дортмунд и Лейпциг, сыграли между собой вничью 1:1 и остались в топ-3. Дортмундцы набрали 14 пунктов и отстают от мюнхенцев на один пункт, а Быки имеют еще на балл меньше.
Бавария позже вечером сыграет с Айнтрахтом.
Отметим победу Байера, который поднялся в топ-4.
Чемпионат Германии. 6-й тур
Боруссия Дортмунд – Лейпциг 1:1
Голы: Коуто, 23 – Баумгартнер, 7
Байер – Унион 2:0
Голы: Поку, 33, Кофане, 49
Вердер – Санкт-Паули 1:0
Голы: Мбангула, 2
Аугсбург – Вольфсбург 3:1
Голы: Бэнкс, 3, Комур, 51, Феллхауэр, 63 – Дагхим, 55
