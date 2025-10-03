Не так однозначно. Известный французский журналист оценил игру Забарного
Пьер Менес нашел положительное и отрицательное в действиях украинца
Известный французский журналист Пьер Менес оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
«В этой встрече у него была работа. К плюсам можно отнести его спасение почти с линии ворот после удара Феррана Торреса. Также было несколько хороших вмешательств от него.
Из негатива - это тенденция, которая у него иногда проявляется, когда его довольно легко проходят один на один, как это делал Решфорд. Но все равно для первого матча на таком уровне он сыграл неплохо», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.
Ранее французский журналист назвал очень сильным выступлением игру Забарного в матче с «Марселем».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
Валерий Василенко – о мучениях «Динамо» и «Шахтера» в третьем по рангу еврокубке
Будь Маркиньос года на 2 младше,то сидел бы Илюша на лавочке