Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не так однозначно. Известный французский журналист оценил игру Забарного
Лига чемпионов
03 октября 2025, 17:41 | Обновлено 03 октября 2025, 17:43
1511
2

Не так однозначно. Известный французский журналист оценил игру Забарного

Пьер Менес нашел положительное и отрицательное в действиях украинца

03 октября 2025, 17:41 | Обновлено 03 октября 2025, 17:43
1511
2 Comments
Не так однозначно. Известный французский журналист оценил игру Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«В этой встрече у него была работа. К плюсам можно отнести его спасение почти с линии ворот после удара Феррана Торреса. Также было несколько хороших вмешательств от него.

Из негатива - это тенденция, которая у него иногда проявляется, когда его довольно легко проходят один на один, как это делал Решфорд. Но все равно для первого матча на таком уровне он сыграл неплохо», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Ранее французский журналист назвал очень сильным выступлением игру Забарного в матче с «Марселем».

По теме:
Путем Фати? Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения
Флик потерял веру в дорогого игрока Барселоны. Его выставили на трансфер
Барселона предала Реал и начала вести переговоры с УЕФА
Илья Забарный ПСЖ Барселона Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03 октября 2025, 06:23 12
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?

Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Футбол | 03 октября 2025, 11:39 118
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный

Валерий Василенко – о мучениях «Динамо» и «Шахтера» в третьем по рангу еврокубке

В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
Футбол | 02.10.2025, 21:10
В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
Колос – Рух. Текстовая трансляция. LIVE
Футбол | 03.10.2025, 16:27
Колос – Рух. Текстовая трансляция. LIVE
Колос – Рух. Текстовая трансляция. LIVE
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cаша зардунов
При желании можно ко всему придраться.
Ответить
0
SHN
А игра голоаой? Сколько Рамос и Ван Дейк решали и не сосчитать. Даже Гари решал.
Будь Маркиньос года на 2 младше,то сидел бы Илюша на лавочке
Ответить
-1
Популярные новости
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 137
Футбол
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем