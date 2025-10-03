Не так однозначно. Известный французский журналист оценил игру Забарного

Известный французский журналист Пьер Менес оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«В этой встрече у него была работа. К плюсам можно отнести его спасение почти с линии ворот после удара Феррана Торреса. Также было несколько хороших вмешательств от него.

Из негатива - это тенденция, которая у него иногда проявляется, когда его довольно легко проходят один на один, как это делал Решфорд. Но все равно для первого матча на таком уровне он сыграл неплохо», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Ранее французский журналист назвал очень сильным выступлением игру Забарного в матче с «Марселем».