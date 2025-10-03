Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Летом он хотел уйти из Шахтера. Но у клуба другие планы»
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 18:59 | Обновлено 03 октября 2025, 19:06
Арда ТУРАН: «Летом он хотел уйти из Шахтера. Но у клуба другие планы»

Назарина был готов покинуть команду

Арда ТУРАН: «Летом он хотел уйти из Шахтера. Но у клуба другие планы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Наставник Шахтера Арда Туран похвалил хавбека Егора Назарину, который забил гол в матче Лиги конференций против Абердина (3:2).

Тренер сообщил, что летом Назарина хотел покинуть команду.

«Назарина прошел нелегкий период, он не играл много. Летом у него было желание уйти, если он не будет играть. Иногда это не совпадает с планами клуба, поэтому он продолжал работать и стал примером для молодых игроков».

«Он заслужил свой шанс. Я всегда поддерживаю своих игроков, а Назарина в матче с Абердином показал отличный пример», – сказал Туран.

В нынешнем сезоне Назарина провел 8 матчей и забил 1 гол.

Арда Туран Шахтер Донецк Егор Назарина Лига конференций Украинская Премьер-лига Абердин - Шахтер
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
