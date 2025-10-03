Арда ТУРАН: «Летом он хотел уйти из Шахтера. Но у клуба другие планы»
Назарина был готов покинуть команду
Наставник Шахтера Арда Туран похвалил хавбека Егора Назарину, который забил гол в матче Лиги конференций против Абердина (3:2).
Тренер сообщил, что летом Назарина хотел покинуть команду.
«Назарина прошел нелегкий период, он не играл много. Летом у него было желание уйти, если он не будет играть. Иногда это не совпадает с планами клуба, поэтому он продолжал работать и стал примером для молодых игроков».
«Он заслужил свой шанс. Я всегда поддерживаю своих игроков, а Назарина в матче с Абердином показал отличный пример», – сказал Туран.
В нынешнем сезоне Назарина провел 8 матчей и забил 1 гол.
