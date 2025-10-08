Тренер рассказал, что с Динамо случился несчастный случай

Известный тренер Олег Дулуб высказался о травме Тараса Михавка и задержке в его замене в матче «Динамо» – «Кристал Пэлс» (0:2).

«Киевляне почти 10 минут играли вдесятером. Но это все равно несчастный случай, потому что ситуацию с Тарасом было трудно предсказать. Такая травма... Падение, нужно было быстро реагировать.

Это считается несчастным случаем. Обычно запасные идут разминаться с 30-й минуты, а здесь момент произошел раньше. Но раз такая ситуация произошла, а он еще 2-3 минуты двигался по полю, то необходимо было уже готовить защитника. Эти 10 минут для замены – это очень долго. Была игра на равных, а при минус один «Пелес» реализовал количественное преимущество», – сказал Дулуб.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.