Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Бывший нападающий столичного клуба считает, что Александр Шовковский не справляется со своими обязан
После поражения в Лиге конференций от английского «Кристал Пэласа» (0:2) на «Динамо» снова обрушился шквал критики за невыразительную игру и плачевные результаты в еврокубках.
В частности, бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко считает, что нынешний наставник команды не справляется со своими обязанностями и наилучшим выходом из сложившейся ситуации является смена главного тренера.
– У динамовцев нет цельной команды, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Нет тренерского руководства коллективом. В такой ситуации, на мой взгляд, нужно искать нового сильного наставника. Причем, это может быть и отечественный специалист. Дать ему полное доверие, чтобы он создал новую команду. Отпустить всех ветеранов и работать на перспективу. Но для этого нужно время.
– У вас есть для этого кандидатура?
– Да. Этот тренер должен быть жестким, но справедливым. Например, Юрий Максимов. Есть и Юрий Калитвинцев, о котором уже и забыли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер объяснил замену Михавко в матче с Кристал Пэлас
Бриф предупредил Артема Кравца
Найкраще, це Йовичевича запросити але це не з розумом Суркіса, нажаль