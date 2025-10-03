Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03 октября 2025, 15:14
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо

Бывший нападающий столичного клуба считает, что Александр Шовковский не справляется со своими обязан

Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
ФК Полесье. Юрий Максимов

После поражения в Лиге конференций от английского «Кристал Пэласа» (0:2) на «Динамо» снова обрушился шквал критики за невыразительную игру и плачевные результаты в еврокубках.
В частности, бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко считает, что нынешний наставник команды не справляется со своими обязанностями и наилучшим выходом из сложившейся ситуации является смена главного тренера.

– У динамовцев нет цельной команды, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Нет тренерского руководства коллективом. В такой ситуации, на мой взгляд, нужно искать нового сильного наставника. Причем, это может быть и отечественный специалист. Дать ему полное доверие, чтобы он создал новую команду. Отпустить всех ветеранов и работать на перспективу. Но для этого нужно время.

– У вас есть для этого кандидатура?
– Да. Этот тренер должен быть жестким, но справедливым. Например, Юрий Максимов. Есть и Юрий Калитвинцев, о котором уже и забыли.

Олег Саленко Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Юрий Максимов Александр Шовковский Юрий Калитвинцев
ZloyDeda
Знову всі писати будуть, що чергові "серця"
Найкраще, це Йовичевича запросити але це не з розумом Суркіса, нажаль
Spaceman
Повністю згоден
