Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо

После поражения в Лиге конференций от английского «Кристал Пэласа» (0:2) на «Динамо» снова обрушился шквал критики за невыразительную игру и плачевные результаты в еврокубках.

В частности, бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко считает, что нынешний наставник команды не справляется со своими обязанностями и наилучшим выходом из сложившейся ситуации является смена главного тренера.

– У динамовцев нет цельной команды, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Нет тренерского руководства коллективом. В такой ситуации, на мой взгляд, нужно искать нового сильного наставника. Причем, это может быть и отечественный специалист. Дать ему полное доверие, чтобы он создал новую команду. Отпустить всех ветеранов и работать на перспективу. Но для этого нужно время.

– У вас есть для этого кандидатура?

– Да. Этот тренер должен быть жестким, но справедливым. Например, Юрий Максимов. Есть и Юрий Калитвинцев, о котором уже и забыли.