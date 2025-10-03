Лидер ЛНЗ получил вызов в национальную сборную на матчи отбора ЧМ-2026
Мухаррем Яшари снова сыграет за сборную Косово
Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари получил вызов в национальную сборную Косово. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
«Желаем удачи нашему игроку! 🙌», – говорится в сообщении пресс-службы «фиолетовых»
По официальной информации, вместе со сборной Косово Мухаррем сыграет квалификационные матчи к чемпионату мира против сборной Словении 10 октября и сборной Швеции 13 октября.
Заявку на матчи отбора на ЧМ-2026 назвал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной
Киевляне проиграли 0:2