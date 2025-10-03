Лидер ЛНЗ получил вызов в национальную сборную на матчи отбора ЧМ-2026

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари получил вызов в национальную сборную Косово. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Желаем удачи нашему игроку! 🙌», – говорится в сообщении пресс-службы «фиолетовых»

По официальной информации, вместе со сборной Косово Мухаррем сыграет квалификационные матчи к чемпионату мира против сборной Словении 10 октября и сборной Швеции 13 октября.

Заявку на матчи отбора на ЧМ-2026 назвал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.