«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК
«Шахтер» одержал победу со счетом 3:2
В четверг, 2 октября, «Шахтер» в гостях провел матч первого тура Лиги конференций. Команда Арды Турана одержала победу над шотландским «Абердином».
«Шахтер» пропустил первым. На 8-й минуте «Абердин» реализовал пенальти.
«Горняки» отыгрались, а во втором тайме забили еще два мяча. «Абердин» ответил голом Ники Делвина на 69-й минуте.
Болельщики «Шахтера» довольны победой. Но хотели, чтобы она была более уверенной.
drama: Шахтер без нервов не умеет. С победой.
Роман: Нет еще лидера в команде, ну ничего, найдут.
Andrii: Выигрывали у Барсы в позапрошлом году в ЛЧ. Теперь победа на нервах у Абердина.
Andrii Buhaiov: Где-то отдали инициативу, где-то расслабились, но главное, что три очка есть.
Максим: Красавцы! Но можно было без валидола в конце.
Oleksandr Vyval: Я вас поздравляю, мы пережили это.
Рома: Аж голова разболелась от этих нервов в конце.
Vlad: Такие команды нужно раком ставить, а не сидеть в автобусе последнюю десятиминутку.
Illia M: Как можно 30 минут страдать, 20 минут уничтожать тот Абердин, а потом снова страдать. Будто команду периодически меняют.
Михаил: Силовой футбол очень тяжел для бразильцев, такая игра, казалось, что U-19 играет против взрослых.
