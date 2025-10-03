Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК

«Шахтер» одержал победу со счетом 3:2

ФК Шахтер

В четверг, 2 октября, «Шахтер» в гостях провел матч первого тура Лиги конференций. Команда Арды Турана одержала победу над шотландским «Абердином».

«Шахтер» пропустил первым. На 8-й минуте «Абердин» реализовал пенальти.

«Горняки» отыгрались, а во втором тайме забили еще два мяча. «Абердин» ответил голом Ники Делвина на 69-й минуте.

Болельщики «Шахтера» довольны победой. Но хотели, чтобы она была более уверенной.

drama: Шахтер без нервов не умеет. С победой.

Роман: Нет еще лидера в команде, ну ничего, найдут.

Andrii: Выигрывали у Барсы в позапрошлом году в ЛЧ. Теперь победа на нервах у Абердина.

Andrii Buhaiov: Где-то отдали инициативу, где-то расслабились, но главное, что три очка есть.

Максим: Красавцы! Но можно было без валидола в конце.

Oleksandr Vyval: Я вас поздравляю, мы пережили это.

Рома: Аж голова разболелась от этих нервов в конце.

Vlad: Такие команды нужно раком ставить, а не сидеть в автобусе последнюю десятиминутку.

Illia M: Как можно 30 минут страдать, 20 минут уничтожать тот Абердин, а потом снова страдать. Будто команду периодически меняют.

Михаил: Силовой футбол очень тяжел для бразильцев, такая игра, казалось, что U-19 играет против взрослых.

