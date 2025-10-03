Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роналду вернется в Манчестер посреди сезона 2025/26. Известна причина
Англия
03 октября 2025, 11:44
Роналду вернется в Манчестер посреди сезона 2025/26. Известна причина

«Красные дьяволы» планируют организовать товарищеский матч против «Аль-Наср»

Роналду вернется в Манчестер посреди сезона 2025/26. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вернется в английский Манчестер, чтобы принять участие в товарищеском матче. Об этом сообщил The Sun.

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с огромными финансовыми проблемами из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле. По информации британских СМИ, в нынешнем сезоне убытки «красных дьяволов» составят, как минимум, сто миллионов фунтов стерлингов из-за непопадания в еврокубки.

Команда ищет дополнительные варианты, чтобы привлечь новые средства, поэтому президентом клуба было принято решение организовать ряд товарищеских матчей в те дни, когда проходят поединки еврокубков.

«Манчестер Юнайтед» намерен организовать матч против саудовского «Аль-Наср», в составе которого играет бывший футболист «красных дьяволов» Криштиану Роналду. В английском клубе уверены, что прибытие португальца в Манчестер заинтересует фанатов и поможет неплохо заработать.

Кроме того, рассматриваются товарищеские матчи с клубами, которые не попали в еврокубки – идут переговоры с немецким РБ Лейпциг, итальянским «Миланом и испанской «Севильей».

Николай Титюк Источник: The Sun
