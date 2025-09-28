ОФИЦИАЛЬНО. Роналду отправил известного тренера в отставку

59-летний французский наставник Лоран Блан был уволен с должности главного тренера «Аль-Иттихада», с которым он становился чемпионом Саудовской Аравии.

В преддверии отставки команда уступила принципиальному сопернику в чемпионате – «Аль-Насру» (0:2), за который выступает легендарный Криштиану Роналду.

Сам португалец приложил немалые усилия, чтобы «Аль-Наср» победил. Криш отличился голом на 35-й минуте.

Лоран Блан возглавил "Аль-Иттихад" в прошлом сезоне. Под его руководством команда очень хорошо провела год – выиграла чемпионат и кубок страны.

В этом сезоне Блан начал с трех побед, а поражение от Аль-Насру стало первым.

Лоран Блан работал тренером в «Бордо», ПСЖ, «Лионе» и «Эр-Райяне». В 2008 году он завоевал чемпионство во Франции по «Бордо», а с ПСЖ трижды выигрывал национальное первенство.