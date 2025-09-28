Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Роналду отправил известного тренера в отставку
Саудовская Аравия
28 сентября 2025, 04:21 | Обновлено 28 сентября 2025, 04:41
563
0

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду отправил известного тренера в отставку

Лоран Блан больше не работает наставником «Аль-Иттихада»

28 сентября 2025, 04:21 | Обновлено 28 сентября 2025, 04:41
563
0
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду отправил известного тренера в отставку
Аль-Иттихад

59-летний французский наставник Лоран Блан был уволен с должности главного тренера «Аль-Иттихада», с которым он становился чемпионом Саудовской Аравии.

В преддверии отставки команда уступила принципиальному сопернику в чемпионате – «Аль-Насру» (0:2), за который выступает легендарный Криштиану Роналду.

Сам португалец приложил немалые усилия, чтобы «Аль-Наср» победил. Криш отличился голом на 35-й минуте.

Лоран Блан возглавил "Аль-Иттихад" в прошлом сезоне. Под его руководством команда очень хорошо провела год – выиграла чемпионат и кубок страны.

В этом сезоне Блан начал с трех побед, а поражение от Аль-Насру стало первым.

Лоран Блан работал тренером в «Бордо», ПСЖ, «Лионе» и «Эр-Райяне». В 2008 году он завоевал чемпионство во Франции по «Бордо», а с ПСЖ трижды выигрывал национальное первенство.

По теме:
К Роналду? Звездный хавбек Ман Сити думает о переезде в Саудовскую Аравию
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Я не такой человек. Аморим высказался о возможном увольнении из Ман Юнайтед
Лоран Блан Аль-Иттихад Джидда отставка чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27 сентября 2025, 07:39 3
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо

Поединок пройдет 27 сентября в 18:00

Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Футбол | 28 сентября 2025, 00:03 7
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков

Парижане одолели соперников 2:0 в 6-м туре Лиги 1, травмы получили Витинья и Хвича

Эксперт: «Если бы Карпаты забили при 2:0 третий в ворота Динамо»
Футбол | 28.09.2025, 04:31
Эксперт: «Если бы Карпаты забили при 2:0 третий в ворота Динамо»
Эксперт: «Если бы Карпаты забили при 2:0 третий в ворота Динамо»
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 12
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем