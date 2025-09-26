Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср с голами Мане и Роналду переиграл Аль-Иттихад с Бензема
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.09.2025 21:00 – FT 0 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
26 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 23:25
Аль-Наср с голами Мане и Роналду переиграл Аль-Иттихад с Бензема

Криштиану забил 946-й гол в профессиональной карьере

Аль-Наср с голами Мане и Роналду переиграл Аль-Иттихад с Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» одолел «Аль-Иттихад» (2:0).

Португальский форвард Криштиану Роналду отметился очередным голом за «Аль-Наср».

Уже на 9-й минуте счет открыл Садио Мане, а на 35-й минуте Роналду после точного паса от Мане удвоил преимущество гостей ударом головой.

Этот гол стал 946-м в профессиональной карьере португальского нападающего, и он постепенно приближается к невероятной отметке – 1000 мячей. Роналду забил 4 мяча за 4 игры чемпионата в текущем сезоне.

За «Аль-Иттихад» в матче играл известный французский форвард Карим Бензема, однако его команда не смогла ответить на забитые мячи.

Во втором тайме ни одна из команд не смогла изменить счет, и матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Наср».

Лидеры после 4 туров: Аль-Наср (12 очков из 12), Аль-Иттихад, Аль-Таавун (по 9), Аль-Хиляль, Аль-Ахли (по 8).

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур, 26 сентября

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2

Голы: Мане, 9, Роналду, 35

ВИДЕО. Как Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема

Фотогалерея

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
