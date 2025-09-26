Аль-Наср с голами Мане и Роналду переиграл Аль-Иттихад с Бензема
Криштиану забил 946-й гол в профессиональной карьере
В матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» одолел «Аль-Иттихад» (2:0).
Португальский форвард Криштиану Роналду отметился очередным голом за «Аль-Наср».
Уже на 9-й минуте счет открыл Садио Мане, а на 35-й минуте Роналду после точного паса от Мане удвоил преимущество гостей ударом головой.
Этот гол стал 946-м в профессиональной карьере португальского нападающего, и он постепенно приближается к невероятной отметке – 1000 мячей. Роналду забил 4 мяча за 4 игры чемпионата в текущем сезоне.
За «Аль-Иттихад» в матче играл известный французский форвард Карим Бензема, однако его команда не смогла ответить на забитые мячи.
Во втором тайме ни одна из команд не смогла изменить счет, и матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Наср».
Лидеры после 4 туров: Аль-Наср (12 очков из 12), Аль-Иттихад, Аль-Таавун (по 9), Аль-Хиляль, Аль-Ахли (по 8).
Чемпионат Саудовской Аравии
4-й тур, 26 сентября
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2
Голы: Мане, 9, Роналду, 35
ВИДЕО. Как Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема
