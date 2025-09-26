ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й
Португальский форвард удвоил перевес Аль-Наср на 35-й минуте
Португальский нападающий Криштиану Роналду забил очередной гол за «Аль-Наср».
Это произошло в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Иттихад».
Садио Мане открыл счет для Аль-Наср на 9-й минуте (1:0).
Криштиану Роналду (после ассиста от Мане) удвоил перевес гостей точным ударом головой на 35-й минуте (2:0), игра продолжается.
За «Аль-Иттихад» играет известный французский форвард Карим Бензема.
Португалец Криштиану Роналду забил 946-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.
