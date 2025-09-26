Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.09.2025 21:00 – 51 0 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
26 сентября 2025, 21:41 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:54
382
0

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й

Португальский форвард удвоил перевес Аль-Наср на 35-й минуте

26 сентября 2025, 21:41 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:54
382
0
ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил очередной гол за «Аль-Наср».

Это произошло в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Иттихад».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Садио Мане открыл счет для Аль-Наср на 9-й минуте (1:0).

Криштиану Роналду (после ассиста от Мане) удвоил перевес гостей точным ударом головой на 35-й минуте (2:0), игра продолжается.

За «Аль-Иттихад» играет известный французский форвард Карим Бензема.

Португалец Криштиану Роналду забил 946-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
По теме:
Жирона – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор
Роналду и Бензема встретятся в десятый раз как соперники. Статистика встреч
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Садио Мане Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:11 6
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»

Уругвайский футболист удивил словами о своем периоде у Динамо

Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26 сентября 2025, 04:57 1
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»

Вингер киевского клуба прокомментировал переход Владислава Ваната в чемпионат Испании

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Футбол | 26.09.2025, 04:19
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Футбол | 26.09.2025, 20:45
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 13
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 6
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем