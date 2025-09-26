Португальский нападающий Криштиану Роналду забил очередной гол за «Аль-Наср».

Это произошло в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Иттихад».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Садио Мане открыл счет для Аль-Наср на 9-й минуте (1:0).

Криштиану Роналду (после ассиста от Мане) удвоил перевес гостей точным ударом головой на 35-й минуте (2:0), игра продолжается.

За «Аль-Иттихад» играет известный французский форвард Карим Бензема.

Португалец Криштиану Роналду забил 946-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й