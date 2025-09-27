Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2. Как забили Мане и Роналду. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии
В центральном матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» уверенно обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:0.
В дебюте встречи сенегальский форвард Садио Мане открыл счет на 9-й минуте. Именно он стал автором голевой передачи на Криштиану Роналду, когда на 35-й минуте португалец ударом головой удвоил преимущество гостей.
Для Роналду этот мяч стал 946-м в профессиональной карьере. Знаменитый нападающий близок к исторической отметке в тысячу голов. В нынешнем сезоне Криштиану забил 4 раза в 4 матчах чемпионата.
Игроки «Аль-Иттихад» во главе с Каримом Бензема так и не сумели поразить ворота соперника.
Чемпионат Саудовской Аравии
4-й тур, 26 сентября
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2
Голы: Мане, 9, Роналду, 35
Видео голов и обзор матча
События матча
