В центральном матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» уверенно обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:0.

В дебюте встречи сенегальский форвард Садио Мане открыл счет на 9-й минуте. Именно он стал автором голевой передачи на Криштиану Роналду, когда на 35-й минуте португалец ударом головой удвоил преимущество гостей.

Для Роналду этот мяч стал 946-м в профессиональной карьере. Знаменитый нападающий близок к исторической отметке в тысячу голов. В нынешнем сезоне Криштиану забил 4 раза в 4 матчах чемпионата.

Игроки «Аль-Иттихад» во главе с Каримом Бензема так и не сумели поразить ворота соперника.

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур, 26 сентября

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2

Голы: Мане, 9, Роналду, 35

Видео голов и обзор матча