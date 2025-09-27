Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2. Как забили Мане и Роналду. Видео голов, обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.09.2025 21:00 – FT 0 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
27 сентября 2025, 03:43 | Обновлено 27 сентября 2025, 03:53
15
0

Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» уверенно обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:0.

В дебюте встречи сенегальский форвард Садио Мане открыл счет на 9-й минуте. Именно он стал автором голевой передачи на Криштиану Роналду, когда на 35-й минуте португалец ударом головой удвоил преимущество гостей.

Для Роналду этот мяч стал 946-м в профессиональной карьере. Знаменитый нападающий близок к исторической отметке в тысячу голов. В нынешнем сезоне Криштиану забил 4 раза в 4 матчах чемпионата.

Игроки «Аль-Иттихад» во главе с Каримом Бензема так и не сумели поразить ворота соперника.

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур, 26 сентября

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2

Голы: Мане, 9, Роналду, 35

Видео голов и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
ВИДЕО. Дубль бразильца принес победу звездному саудовскому клубу
Бавария – Вердер – 4:0. Бенефис Гарри Кейна. Видео голов и обзор
Бенфика – Жил Висенте – 2:1. Сыграли Трубин и Судаков. Видео голов и обзор
Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Садио Мане видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

