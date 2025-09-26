Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.09.2025 21:00 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 26 сентября и начнется в 21:00 по Киеву

Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

26 сентября, в центральном матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии сойдутся Аль-Иттихад и Аль-Наср. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Иттихад

«Тигры» в этом сезоне играют с переменным успехом, лучше всего идут дела в национальном чемпионате, где клуб выиграл три матча из трех. Самой сложной была последняя битва против Аль-Наджма на выезде, где удалось вырвать победу только благодаря голу Канте на 90+9 минуте – 1:0.

Не будет лишним вспомнить, что Аль-Иттихад действующий чемпион страны, так что попытается защитить титул. Главная проблема сейчас в том, что не играет Бензема, у него конфликт с тренером, он не попадает в заявку на матч, уже четыре встречи кряду.

Сезон Лиги чемпионов начался с выездного поражения от Аль-Вахда – 1:2, где гости открыли счет, но еще в первом тайме остались в меньшинстве, устоять не удалось, пропустили решающий мяч на 90+8 минуте.

Аль-Наср

«Всемирный клуб» выдает сильный старт в чемпионате, где удалось выиграть все три матча, с общей разницей 12:1. Отлично влился в команду португальский новичок Жоао Феликс, на его счету 5 голов и одна результативная передача в чемпионате.

Главной звездой команды остается Криштиану Роналду, на его счету три гола Профессиональной лиге Саудовской Аравии. Пока что главной неудачей сезона был финал за национальный суперкубок, когда сыграли 2:2 против Аль-Ахли, а потом уступили в серии пенальти. Под руководством Стефано Пиоли команда показывает зрелищный и результативный футбол, конечно, клуб намерен бороться за чемпионство.

Личные встречи

У клубов большая история очных противостояний, они играли между собой с переменным успехом. Последний матч состоялся чуть больше месяца назад, в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, тогда Аль-Наср выиграл 2:1, несмотря на то, что провел в меньшинстве полтора тайма, после удаления Мане.

Прогноз

Битва лидеров должна получится интересной, ведь на поле выйдут много игроков, которые сделали себе имя в Европе.

Небольшими фаворитами котируются гости, хотя я жду непредсказуемого и результативного матча. Считаю перспективной ставку на тотал больше 3,5 голов за 1,78.

Прогноз Sport.ua
Аль-Иттихад
26 сентября 2025 -
21:00
Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
