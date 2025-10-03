Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА может наказать Кристал Пэлас после матча с Динамо в Лиге конференций
Кубок конфедераций
03 октября 2025, 09:37
УЕФА может наказать Кристал Пэлас после матча с Динамо в Лиге конференций

Фанаты английского клуба оскорбляли организацию, используя нецензурную лексику

УЕФА может наказать Кристал Пэлас после матча с Динамо в Лиге конференций
Динамо – Кристал Пелас

В четверг, 2 октября, состоялся матч первого тура Лиги конференций, в котором встретились киевское «Динамо» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Оливера Гласнера одолели украинский клуб со счетом 2:0.

Во время этого противостоянии фанаты гостей регулярно оскорбляли УЕФА, используя нецензурную лексику, кричали «Fuck UEFA» и освистали гимн Лиги конференций.

Конфликт болельщиков «Кристал Пэлас» с европейской организацией начался перед стартом еврокубков, когда УЕФА отправила клуб Английской Премьер-лигу в третий по силе турнир вместо участия в Лиге Европы. Причина – один владелец у лондонской команды и французского «Лилля», что запрещается правилами УЕФА.

Ожидается, что в ближайшее время соперник киевского «Динамо» будет наказан за дискредитацию руководящего органа и передачу сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию, в соответствии со статьями 16(2) и 11(2) регламента УЕФА.

Учитывая, что «Кристал Пэлас» второй раз нарушил две статьи, на клуб могут наложить новые санкции – штраф и запрет для фанатов посещать домашние матчи команды в еврокубках путем закрытия трибун стадиона.

По теме:
Матч против Легии станет 300-м для Шахтера в еврокубках
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Эксперт: «У Динамо просто не было плана на игру»
Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас УЕФА
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
