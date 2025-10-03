УЕФА может наказать Кристал Пэлас после матча с Динамо в Лиге конференций
Фанаты английского клуба оскорбляли организацию, используя нецензурную лексику
В четверг, 2 октября, состоялся матч первого тура Лиги конференций, в котором встретились киевское «Динамо» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Оливера Гласнера одолели украинский клуб со счетом 2:0.
Во время этого противостоянии фанаты гостей регулярно оскорбляли УЕФА, используя нецензурную лексику, кричали «Fuck UEFA» и освистали гимн Лиги конференций.
Конфликт болельщиков «Кристал Пэлас» с европейской организацией начался перед стартом еврокубков, когда УЕФА отправила клуб Английской Премьер-лигу в третий по силе турнир вместо участия в Лиге Европы. Причина – один владелец у лондонской команды и французского «Лилля», что запрещается правилами УЕФА.
Ожидается, что в ближайшее время соперник киевского «Динамо» будет наказан за дискредитацию руководящего органа и передачу сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию, в соответствии со статьями 16(2) и 11(2) регламента УЕФА.
Учитывая, что «Кристал Пэлас» второй раз нарушил две статьи, на клуб могут наложить новые санкции – штраф и запрет для фанатов посещать домашние матчи команды в еврокубках путем закрытия трибун стадиона.
