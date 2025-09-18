Соперник киевского Динамо в Лиге конференций получил наказание от УЕФА

Английский «Кристал Пэлас» получил наказание от УЕФА из-за поведения болельщиков в матче квалификации Лиги конференций – клуб был оштрафован на десять тысяч евро.

В противостоянии четвертого раунда против норвежского «Фредрикстада» (0:0, 1:0) болельщики продемонстрировали несколько баннеров с надписью «УЕФА – мафия». Фанаты «Кристал Пэлас» были разгневаны на организацию из-за перевода команды из Лиги Европы в Лигу конференций.

«Футбольный клуб «Кристал Пэлас» получил санкцию за дискредитацию руководящего органа и передачу сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию, в соответствии со статьями 16(2) и 11(2) регламента УЕФА», – сообщила пресс-служба федерации.

Представитель Английской Премьер-лиги является соперником киевского «Динамо» в третьем по силе европейском турнире. Команды сыграют 2 октября в первом туре основного этапа в польском Люблине. Номинально домашний поединок «бело-синих» начнется в 19:45 по киевскому времени.