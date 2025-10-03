Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Лига конференций
03 октября 2025, 09:24 |
1297
4

Бывший тренер киевского клуба разочарован игрой команды в Лиге конференций

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил игру и результат чемпионов Украины в матче Лиги конференций, который состоялся 2 октября. Подопечные Александра Шовковского уступили на номинально домашнем стадионе английскому «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

– Йожеф Йожефович, как вам игра родного «Динамо»? Вы – человек очень эмоциональный, бывало, говорили сами, что телевизор выключали, когда нервы не выдержали. Игру с «Кристалл Пелас» досмотрели до конца?

– Ой, ну, что сказать… Я очень разочарован. Хотя еще до игры прогнозировал, что «Динамо» проиграет с разницей в два-три гола. Так и вышло. Ну никакие динамовцы по игре были, ни-ка-кие... Наш футбол сейчас очень отстает от уровня команд АПЛ и не только, очень отстаем.

Не считаете ли вы, что и Шовковский виноват, что опоздал с заменой Михавко и «Динамо» пропустило первый мяч, где-то потерял управление?

– Да нет. Что может сделать Шовковский с таким составом? Тренер английского клуба обыграл его тактически. Оливер Гласнер понимал, что против «Динамо» можно и нужно играть в атакующий футбол. Англичане вообще ничего не дали создать киевлянам, ничего. Ни одного голевого момента. О чем дальше говорить? Стыдно за команду», – сказал Сабо.

В следующем матче Лиги конференций, который состоится 21 октября, «бело-синие» сыграют на выезде против турецкого «Самсунспора». До этого противостояния на «Динамо» ожидает две игры в чемпионате – против «Металлиста 1925» и «Зари».

По теме:
Матч против Легии станет 300-м для Шахтера в еврокубках
УЕФА может наказать Кристал Пэлас после матча с Динамо в Лиге конференций
Эксперт: «У Динамо просто не было плана на игру»
Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Йожеф Сабо Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: BLIK
vovei
Да. Если на помощь выпускают Короваева, то с Динамо все ясно.
Brian
Достаточно поменять тренера и купить пару игроков под его требования и будет и результат и игра. Даже с этим составом можно играть, просто они не понимают что от них требуеться на поле.
Singularis
Состав нормальный, только СаШо  никак не угадает с оптимальным.)
batistuta
Орбан красава! Йому усі по барабану, нікого не боїться, ані сурков ані путєна...
