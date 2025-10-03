Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил игру и результат чемпионов Украины в матче Лиги конференций, который состоялся 2 октября. Подопечные Александра Шовковского уступили на номинально домашнем стадионе английскому «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

– Йожеф Йожефович, как вам игра родного «Динамо»? Вы – человек очень эмоциональный, бывало, говорили сами, что телевизор выключали, когда нервы не выдержали. Игру с «Кристалл Пелас» досмотрели до конца?

– Ой, ну, что сказать… Я очень разочарован. Хотя еще до игры прогнозировал, что «Динамо» проиграет с разницей в два-три гола. Так и вышло. Ну никакие динамовцы по игре были, ни-ка-кие... Наш футбол сейчас очень отстает от уровня команд АПЛ и не только, очень отстаем.

– Не считаете ли вы, что и Шовковский виноват, что опоздал с заменой Михавко и «Динамо» пропустило первый мяч, где-то потерял управление?

– Да нет. Что может сделать Шовковский с таким составом? Тренер английского клуба обыграл его тактически. Оливер Гласнер понимал, что против «Динамо» можно и нужно играть в атакующий футбол. Англичане вообще ничего не дали создать киевлянам, ничего. Ни одного голевого момента. О чем дальше говорить? Стыдно за команду», – сказал Сабо.

В следующем матче Лиги конференций, который состоится 21 октября, «бело-синие» сыграют на выезде против турецкого «Самсунспора». До этого противостояния на «Динамо» ожидает две игры в чемпионате – против «Металлиста 1925» и «Зари».