Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Знаете, что решит проблемную ситуацию в Динамо?»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 01:36 |
403
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Знаете, что решит проблемную ситуацию в Динамо?»

Тренер считает, что проблемы есть в середине коллектива

04 октября 2025, 01:36 |
403
1 Comments
Юрий ВЕРНИДУБ: «Знаете, что решит проблемную ситуацию в Динамо?»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб дал совет киевскому «Динамо» после неудачного старта сезона и первого поражения в Лиге конференций.

– За весь матч динамовцы, по сути, не потревожили вратаря «Кристал Пэлас». Это класс футболистов или дело в психологии, учитывая, что команда в Европе проигрывает, а в Украине не может победить?

– На мой взгляд, есть проблемы внутри команды. Думаю, нужно поговорить с каждым футболистом и с командой в целом. Возможно, это решит ситуацию.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

По теме:
Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций против Абердина
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином
Юрий Вернидуб Динамо Киев Кристал Пэлас пресс-конференция Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03 октября 2025, 08:30 6
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»

Известный тренер расстроен результатом и игрой «бело-синих» в игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас

Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04 октября 2025, 00:55 21
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай

Подопечные Михайленко вышли в плей-офф юношеского ЧМ с первого места, обыграв «гуарани»

Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Футбол | 04.10.2025, 01:17
Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Футбол | 03.10.2025, 07:39
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfkbvj
Сильна порада, а про власників ні слова, є проблєми по ходу)))
Ответить
0
Популярные новости
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 6
Футзал
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем