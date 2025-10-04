Юрий ВЕРНИДУБ: «Знаете, что решит проблемную ситуацию в Динамо?»
Тренер считает, что проблемы есть в середине коллектива
Украинский тренер Юрий Вернидуб дал совет киевскому «Динамо» после неудачного старта сезона и первого поражения в Лиге конференций.
– За весь матч динамовцы, по сути, не потревожили вратаря «Кристал Пэлас». Это класс футболистов или дело в психологии, учитывая, что команда в Европе проигрывает, а в Украине не может победить?
– На мой взгляд, есть проблемы внутри команды. Думаю, нужно поговорить с каждым футболистом и с командой в целом. Возможно, это решит ситуацию.
«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.
