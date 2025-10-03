ЧМ U-20: шоу от Нигерии и Саудовской Аравии, разгромная победа ЮАР
Состоялось 2 матча чемпионата мира U-20
В пятницу, 3 октября, состоялось 3 матча второго тура группового чемпионата мира по футболу U-20.
Турнир проходит в Чили.
Нигерия и Саудовская Аравия выдали матч на 5 голов, победителем из которого на90+4-й минуте вышли представители Африки.
ЮАР не оставил шансов Новой Каледонии – 5:0.
Турнирные таблицы:
Чемпионат мира U-20. Групповой этап. 2-й тур
Нигерия – Саудовская Аравия – 3:2
Голы: Салиху, 10, Очоче, 38, Бамейи, 90+4 (пенальти) – Аль-Яхайби, 21, Нажи, 50
ЮАР – Новая Каледония – 5:0
Голы: Нквали, 25, Априль, 34 (пенальти), Магидигиди, 44, 52, Маку, 80
