Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧМ U-20: шоу от Нигерии и Саудовской Аравии, разгромная победа ЮАР
Молодёжный чемпионат мира U20
ЮАР U20
03.10.2025 02:00 – FT 5 : 0
Новая Каледония U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
03 октября 2025, 07:37 | Обновлено 03 октября 2025, 08:05
174
0

ЧМ U-20: шоу от Нигерии и Саудовской Аравии, разгромная победа ЮАР

Состоялось 2 матча чемпионата мира U-20

03 октября 2025, 07:37 | Обновлено 03 октября 2025, 08:05
174
0
ЧМ U-20: шоу от Нигерии и Саудовской Аравии, разгромная победа ЮАР
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии U-20

В пятницу, 3 октября, состоялось 3 матча второго тура группового чемпионата мира по футболу U-20.

Турнир проходит в Чили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нигерия и Саудовская Аравия выдали матч на 5 голов, победителем из которого на90+4-й минуте вышли представители Африки.

ЮАР не оставил шансов Новой Каледонии – 5:0.

Турнирные таблицы:

Чемпионат мира U-20. Групповой этап. 2-й тур

Нигерия – Саудовская Аравия – 3:2

Голы: Салиху, 10, Очоче, 38, Бамейи, 90+4 (пенальти) – Аль-Яхайби, 21, Нажи, 50

ЮАР – Новая Каледония – 5:0

Голы: Нквали, 25, Априль, 34 (пенальти), Магидигиди, 44, 52, Маку, 80

По теме:
Виталий РУДЕНКО: «В игре с Парагваем от сборной Украины жду реванша»
Украина U20 – Парагвай U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Украина U20 – Парагвай U-20. Текстовая трансляция матча
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Нигерии по футболу U-20 сборная Саудовской Аравии по футболу U-20 сборная ЮАР по футболу U-20 сборная Новой Каледонии по футболу U-20
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 20:36 4
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас

Тарас Михавко получил травму в середине первого тайма поединка Лиги конференций

Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Футбол | 02 октября 2025, 18:23 32
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана

Поединки состоятся 10 и 13 октября

Арда ТУРАН: «Мы не знаем, что можем сделать. Это невозможно понять»
Футбол | 03.10.2025, 08:11
Арда ТУРАН: «Мы не знаем, что можем сделать. Это невозможно понять»
Арда ТУРАН: «Мы не знаем, что можем сделать. Это невозможно понять»
ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь
Футбол | 03.10.2025, 01:45
ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь
ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Футбол | 02.10.2025, 13:43
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 127
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем