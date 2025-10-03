Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Такого мир ещё не видел: топ-футболистка появилась на подиуме
03 октября 2025, 00:47
ВИДЕО. Такого мир ещё не видел: топ-футболистка появилась на подиуме

Мэри Фаулер стала символом силы и вдохновения на подиуме в Париже

ВИДЕО. Такого мир ещё не видел: топ-футболистка появилась на подиуме
Instagram. Мэри Фаулер

Звезда сборной Австралии и «Манчестер Сити» Мэри Фаулер стала первой профессиональной футболисткой, представившей L'Oréal Paris на Неделе моды в Париже.

Обычно ее видят на поле, но из-за травмы крестообразной связки нападающая временно не играет. Летом она уже сделала первые шаги к возвращению, начав пробежки.

Фаулер призналась: «Выход на подиум – уникальный опыт. Рядом с такими легендами я почувствовала, что красота – это уверенность и принятие себя». Среди них были Кендалл Дженнер, Джейн Фонда, Хелен Миррен и Виола Дэвис.

В этот вечер австралийская любимица сменила спортивную форму на черное платье от дизайнера Кристиана Сириано. Болельщики надеются, что к марту 2026 года, когда Австралия примет Кубок Азии, она полностью восстановится.

Максим Лапченко Источник: ESPN
