Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГАСПЕРИНИ: «Дело не только в Довбике, мне нужно 5-6 форвардов на сезон»
Лига Европы
02 октября 2025, 23:57 |
628
0

ГАСПЕРИНИ: «Дело не только в Довбике, мне нужно 5-6 форвардов на сезон»

Наставник итальянской «Ромы» поделился мнением о поражении в Лиге Европы

02 октября 2025, 23:57 |
628
0
ГАСПЕРИНИ: «Дело не только в Довбике, мне нужно 5-6 форвардов на сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Наставник итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями после поражения в Лиге Европы – его подопечные уступили французскому «Лиллю».

«Волки» имели шанс отыграться, но Артем Довбик и Матиас Суле не сумели реализовать пенальти, несмотря на три попытки.

«У нас возникли трудности из-затого, что мы пропустили гол слишком рано. Команда допускала очень много ошибок, в первую очередь, из-за игры «Лилля», который постоянно беспокоил нас. Мы также создали для них немало проблем, но не смогли воспользоваться шансом, который у нас появился.

Соперник имеет сильных футболистов, но мои подопечные боролись до последней минуты, прибавили во втором тайме и не сдавались до конца. Конечно, инцидент с пенальти сильно ударил по нам.

Этот пенальти будет тяжким грузом для всех нас. Если бы его не было, мы бы пытались переломить ход игры. Возможно, у нас были бы другие возможности. Нам противостоял очень непростой соперник – быстрый, умный. Однако, настрой «Ромы» был на высоте. Даже в сложных ситуациях игроки моей команды играли в высоком темпе, всегда стремясь отыграться, допуская некоторые технические ошибки, но демонстрируя огромное желание.

Использовать Дибалу в роли ложной девятки? Дело не только в Довбике, мне нужно 5-6 форвардов на сезон. Раньше такая ротация всегда приносила результат», – подытожил Гасперини.

По теме:
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он ошибается в очень простых вещах»
Лига Европы Рома Рим Лилль Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Эван Фергюсон
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 06:18 0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас

Встреча первого тура третьего по силе еврокубка начнется 2 октября в 19:45 по Киеву

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 21:43 97
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас

Киевляне неудачно начинают свои выступления в Лиге конференций

Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Футбол | 03.10.2025, 00:26
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Футбол | 02.10.2025, 13:43
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Бокс | 02.10.2025, 07:30
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
01.10.2025, 07:10 21
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем