ГАСПЕРИНИ: «Дело не только в Довбике, мне нужно 5-6 форвардов на сезон»
Наставник итальянской «Ромы» поделился мнением о поражении в Лиге Европы
Наставник итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями после поражения в Лиге Европы – его подопечные уступили французскому «Лиллю».
«Волки» имели шанс отыграться, но Артем Довбик и Матиас Суле не сумели реализовать пенальти, несмотря на три попытки.
«У нас возникли трудности из-затого, что мы пропустили гол слишком рано. Команда допускала очень много ошибок, в первую очередь, из-за игры «Лилля», который постоянно беспокоил нас. Мы также создали для них немало проблем, но не смогли воспользоваться шансом, который у нас появился.
Соперник имеет сильных футболистов, но мои подопечные боролись до последней минуты, прибавили во втором тайме и не сдавались до конца. Конечно, инцидент с пенальти сильно ударил по нам.
Этот пенальти будет тяжким грузом для всех нас. Если бы его не было, мы бы пытались переломить ход игры. Возможно, у нас были бы другие возможности. Нам противостоял очень непростой соперник – быстрый, умный. Однако, настрой «Ромы» был на высоте. Даже в сложных ситуациях игроки моей команды играли в высоком темпе, всегда стремясь отыграться, допуская некоторые технические ошибки, но демонстрируя огромное желание.
Использовать Дибалу в роли ложной девятки? Дело не только в Довбике, мне нужно 5-6 форвардов на сезон. Раньше такая ротация всегда приносила результат», – подытожил Гасперини.
