У кого 9,1? Известна оценка Довбика в матче, где он не забил пенальти

Итальянская «Рома» потерпела обидное поражение в матче второго тура Лиги Европы против французского «Лилля». Подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили с минимальным счетом 0:1.

На 6-й минуте встречи счет открыл исландец Гакон Гаральдссон – этот забитый мяч в итоге оказался единственным в противостоянии. На 82-й минуте в ворота «Лилля» был назначен пенальти, который игроки «Ромы» не реализовали, несмотря на три попытки.

Форвард римского клуба и сборной Украины Артем Довбик вышел на замену на 78-й минуте и дважды не забил с 11-метровой отметки. Пенальти пришлось перебивать из-за того, что голкипер соперника слишком рано вышел из ворот.

Статистический портал Sofascore оценил игру украинского футболиста в 6,5 балла. Лучшим игроком этого поединка стал турецкий вратарь «Лилля» Берке Озер, который три раза отбил один и тот же пенальти (9,1 балла).

Оценки игроков в матче Лиги Европы Рома – Лилль: