«Мы справились». Караваев прокомментировал поражение от Кристал Пэлас

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал матч первого тура основного раунда Лиги конференций, в котором чемпион Украины со счетом 0:2 уступил «Кристал Пэлас»:

– Поражение в матче, но возможно како-то позитив сможете выделить в игре «Динамо» сегодня?

– В принципе, есть позитивы, потому что играли с другой схемой и многое получалось до неприятной ситуации с Михавко. Думаю, это нас немного сломило, потому что играли в меньшинстве, потом нужно было перестраиваться. Конечно, это где-то повлияло на ход игры.

Но все равно выходили на 2-й тайм уже сконцентрированными и пытались больше рисковать, потому что понимали, что нужно забивать.

– Ситуация с травмой Михавка стала переломным моментом, по вашему мнению, который решил судьбу матча?

– Возможно, это не прямо переломный такой супермомент, но он повлиял на игру. Но считаю, что сегодня мы очень хорошо подготовились в плане борьбы, потому что эта команда очень сильная и по показателям, и по статистике, в плане борьбы, в защите, не проигрывают много.

Но мы справились с их игрой. Да, были проблемы, но особенно до пропущенного мяча и до того, как мы в меньшинстве играли, была равная игра.

– Возможно, какой-то месседж для болельщиков? Сегодня было более 6 тысяч человек, плюс еще и болельщики «Кристал Пэлас» вывесили флаг с надписью «Слава Украине». В целом, как вам атмосфера и что можете сказать о следующих домашних матчах?

– Только большое спасибо, потому что приходят и поддерживают. Знаем, что здесь много украинцев живут. Большое им спасибо, что они приходят, нас поддерживают.

Конечно, послание – чтобы и на другие матчи еще приходили, поддерживали. Мы будем выкладываться на полную и пытаться набирать очки