Лига конференций02 октября 2025, 22:17 | Обновлено 02 октября 2025, 22:35
337
0
ВИДЕО. Кауан Элиас сыграл рукой. Абердин реализовал пенальти в начале матча
Йеспер Карлссон забил 11-метровый удар на 8-й минуте игры Лиги конференций
Забит первый гол в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.
В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 9-й минуте Кауан Элиас сыграл рукой, и игрок Абердина реализовал пенальти в начале матча
Йеспер Карлссон забил 11-метровый удар на 8-й минуте игры Лиги конференций (1:0).
ГОЛ! 1:0. Йеспер Карлссон, 8 мин
