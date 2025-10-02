ВИДЕО. Кауан Элиас сыграл рукой. Абердин реализовал пенальти в начале матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
02 октября 2025, 22:17 | Обновлено 02 октября 2025, 22:35
Йеспер Карлссон забил 11-метровый удар на 8-й минуте игры Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Забит первый гол в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 9-й минуте Кауан Элиас сыграл рукой, и игрок Абердина реализовал пенальти в начале матча

Йеспер Карлссон забил 11-метровый удар на 8-й минуте игры Лиги конференций (1:0).

ГОЛ! 1:0. Йеспер Карлссон, 8 мин

Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер видео голов и обзор Йеспер Карлссон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
